世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の規格外の動きが話題を集めている。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ち。カウンターを封じた右にファンは仰天している。

6回、井上が右ストレートを放つも外したかに見えた次の瞬間だった。カウンターを狙って踏み込もうとした中谷に対して、前かがみの姿勢を保ったまま素早く2発目の右ジャブを放った。中谷の顔面をかすめると、さらに右フックを追加。圧巻の右3連発だった。

スポーツチャンネル「DAZN」の海外配信でもスローモーションのリプレー映像が流れたシーン。ネット上で拡散されると、日本のファンから「これマジで意味わかんなかった…」「スローモーションなのに2発目がめちゃくちゃ速くて怖い」「なんで打ち終わりその体制から2発右出てくるんだよ人間じゃないな」「見てました。えー意味がわからないです」「え、なにこれ凄すぎる」「これまじで怖すぎて変な声出た 人間の動きではない」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）