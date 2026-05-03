アロマオイルで即効リラックス！自然由来の香りが自律神経を整えホルモンの分泌を良くする理由とは【健康図解 毒出し】
アロマオイルで即効リラックス！自然由来の香りが自律神経を整えホルモンの分泌を良くする理由
お気に入りの香りで心と体を癒す
好きな香りで気持ちが落ち着いた、頭がすっきりしたという経験はありませんか。人々は古くから身近な植物を薬草として食べたり、塗ったり、香りを嗅いだりすることで傷や病を治してきました。香りを嗅ぐだけでなぜ効果があるのか、不思議に思うかもしれませんが、嗅覚は脳に直接伝わる感覚です。
香りの分子をキャッチすると、感情や本能をつかさどる大脳辺縁系や自律神経をコントロールしている視床下部に情報が届けられます。このメカニズムをもとに、香りで心と体を癒す自然療法がアロマテラピー。植物から抽出した香り成分である精油（エッセンシャルオイル）を用いて、心身のバランスを整え、リラックスやリフレッシュ、不調の改善へと導きます。
一部の国では医薬品と同様、メディカルアロマとして扱われる精油は、天然素材100%のため高価ですが、精油を希釈したアロマオイルなら、気軽に日常使いできます。リラックス効果が高いといわれているのは、ラベンダーやカモミール、ジャスミンなどの香り。ただ、自分にとって心地よいと感じるアロマを見つけるのが一番です。
出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文