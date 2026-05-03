ホラ吹き王・ケンコバ、結婚＆第1子誕生もウソ？くっきー！が「これはホンマ」と確信した理由に一同爆笑
お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。“ホラ吹き王”の本領を発揮した。
かまいたち・濱家隆一に「お子さんどう育てていくつもりなんですか？」と問われ、「もう俺の手離れたから」とさらり。「いや早すぎるでしょ」とツッコまれたが、「今イギリス居るから。関節技学びに行ってる。ランカシャーレスリング」と適当な返答を続けた。
山内健司は、この日集結したケンコバ大好き芸人たちに「飲み会でもこんなこと言いはるの？」と、ウソオンパレードの会話に苦笑いした。「この言い方、多分ホンマです」と答えた相席スタート・山添寛に、野性爆弾・くっきー！は「んなわけないやん。奥さん実家帰ってるだけやって」と即否定。濱家も山添に「ちょっと1回、コバヤシさんから離れって」と助言した。
その後も「生後1カ月で首据わってないけど、身長140センチいったからな」などとホラを吹き続け、「一連が全部ウソの可能性もあるからね。ボケで結婚して子供できたって言うて、それが思いのほかニュースになってしまって、俺が引っ込みつかなくなったって可能性はかすかにあるからな」と警告した。
これにくっきー！は「いや、これはホンマやと分かる」と断言。「なんで？」と聞くケンコバに「風俗に行く回数が減ってるから」と指摘し、笑わせた。山添も「すごいかわいらしいギャルの店員さんがいるおいしい飲み屋さんがあるんですよ。そのお姉さんがコバさんを見て、“すごい大ファンなんです”って話をしたら、急に顔真っ赤になって“それはそれは…”って言うて小鉢食べだしたんです。マジで家族大事にされてます」と暴露した。
「ひとりを愛し始めたんですね。結婚して丸くなってはるんや」と納得した濱家に、ケンコバは「でも楽しみですよ、不貞行為が」とおどけ続けた。だが、くっきー！にはロケ中に入った古着店で「キッズサイズの服見てた」と、良いパパぶりをバラされていた。