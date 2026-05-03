『10回切って倒れない木はない』第4話 不安に駆られる“桃子”仁村紗和の身に危険が迫る
志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第4話が3日に放送。不安に駆られる桃子（仁村紗和）の身に危険が迫る。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第4話 ミンソク（志尊淳）の婚約者を名乗る映里（長濱ねる）が登場
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第4話あらすじ
「私は、キム・ミンソクの婚約者です」――。韓国を追われて日本にやって来た財閥の御曹司キム・ミンソク／青木照と、小さな診療所の医師・河瀬桃子。23年ぶりに東京で再会し、心を通わせ始めた2人の前に、ミンソクの婚約者を名乗る女・新海映里（長濱ねる）が現れた。突然のことに驚くミンソクに、映里は「元気そうね」と穏やかにほほ笑む。
日本の大企業・新海グループの社長令嬢でインフルエンサーの映里は、華やかな経歴もさることながら、美貌と気品も兼ね備えた完璧なセレブ。財閥の御曹司と美人令嬢のビッグカップルに、診療所の看護師・花井美香（みりちゃむ）も「すっごくお似合い」と羨望のまなざしを向けるが、ミンソクは「もう、婚約者じゃありません」と、映里との婚約はすでに解消したと説明。しかし、婚約解消の理由について聞かれると、言葉に詰まってしまう。
ミンソクにセレブな婚約者がいたことを初めて知った桃子は、不安な気持ちを抑えきれず、こっそり映里のSNSをチェック。自分とは住む世界がまるで違う、映里のきらびやかな私生活に圧倒され、すっかり自信をなくしてしまい…。それぞれの思いが交錯する中、不安に駆られる桃子の身に危険が迫る。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。
【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第4話 ミンソク（志尊淳）の婚約者を名乗る映里（長濱ねる）が登場
本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
■第4話あらすじ
「私は、キム・ミンソクの婚約者です」――。韓国を追われて日本にやって来た財閥の御曹司キム・ミンソク／青木照と、小さな診療所の医師・河瀬桃子。23年ぶりに東京で再会し、心を通わせ始めた2人の前に、ミンソクの婚約者を名乗る女・新海映里（長濱ねる）が現れた。突然のことに驚くミンソクに、映里は「元気そうね」と穏やかにほほ笑む。
ミンソクにセレブな婚約者がいたことを初めて知った桃子は、不安な気持ちを抑えきれず、こっそり映里のSNSをチェック。自分とは住む世界がまるで違う、映里のきらびやかな私生活に圧倒され、すっかり自信をなくしてしまい…。それぞれの思いが交錯する中、不安に駆られる桃子の身に危険が迫る。
ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、日本テレビにて毎週日曜22時30分放送。