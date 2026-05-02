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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【ダイジェスト】ユニバ愛が爆発した初のイベント『花屋ユウと偏愛MEET!!!』大公開！(2026年4月26日大阪開催)」と題した動画を公開した。動画では、2026年4月26日に大阪で行われた花屋ユウの初イベントの模様がダイジェスト形式で紹介されており、USJにまつわるユニークな参加型企画でファンと交流する様子が収められている。



イベント序盤では、観客の「偏愛（オタク）」対象を当てる「偏愛アキネイター」が行われた。花屋ユウが登壇した観客に対して「モンスターに関係あるか」「要塞と呼ばれているか」などUSJのオタクならではの質問を重ねて推測していく中、正解がUSJ関連ではなく「川越シェフ」という予想外の結果が発表された。続く参加者の正解が「ハリー・ポッター」だと分かると、その服装から「見た目100パーセントじゃん！」とツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。



続いて、ゲストのげぷを交えたUSJクイズ対決が実施された。「USJがある場所は？」という問題では、観客からのリアクションを頼りに花屋ユウが「大阪市此花区」と答えて見事正解した。さらに、ゲストのあらんを迎えた「キャラガチャ遺失物捜索」では、バイト初日スタッフとベテランスタッフという設定のもと、「カラフル」「カバンに付けられる」といった特徴に合うアイテムを制限時間内に観客から借りる企画が行われ、ファンが持参したパーク系グッズが登場するなど盛り上がりを見せた。



エンディングでは、花屋ユウが観客に向けて感謝を伝えつつ、「人生で最も早い1時間だった」とイベントを総括して締めくくられている。イベントの熱気や各企画の詳細は、公開されたダイジェスト映像で確認できる。