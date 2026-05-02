ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【Ｊリーグ】ジュビロ磐田 先制するもいわきＦＣに後半追いつ… 【Ｊリーグ】ジュビロ磐田 先制するもいわきＦＣに後半追いつかれ ＰＫ戦の末敗退（静岡） 【Ｊリーグ】ジュビロ磐田 先制するもいわきＦＣに後半追いつかれ ＰＫ戦の末敗退（静岡） 2026年5月2日 16時25分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第14節ジュビロ磐田1ー1（PK2-4）いわきFC（ヤマハスタジアム） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J2･ジュビロ磐田】チーム立て直しへ…三浦文丈･新監督が就任後初めてカメラの前で決意語る（静岡） 【低迷】サッカーJ2ジュビロ磐田 志垣監督の契約解除…新監督に三浦コーチが就任（静岡） 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 大阪, リハビリ, 大船, 墓, 思いやり, 在宅医療, 上田, フローリング, 徳島