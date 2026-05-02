

2026年のゴールデンウィーク、混雑や渋滞を避けて「春の絶景」と「最新体験」を欲張りたい人へ。東武鉄道のSL大樹が走る日光・鬼怒川エリアがいま、最高のシーズンを迎えています。

注目は、東武鬼怒川線沿線の「倉ケ崎SL花畑」。満開の菜の花が作り出す“黄色い絨毯”をSLが切り裂く光景は、今しか撮れない至高の1枚になります。さらに、2026年4月にリニューアルされた全12種の記念乗車証や、駅から徒歩2分という好立地で渋滞とは無縁の「手ぶらキャンプ」など、家族や鉄道ファンに嬉しいニュースが目白押しです。

本記事では、SLの汽笛に癒やされながら、初夏の思い出を作るための「旬の情報」を凝縮してご紹介します。

黄金色の絨毯を駆け抜ける！倉ケ崎SL花畑の菜の花が見頃

春の菜の花に始まり、ひまわりやコスモス、ライトアップまで四季折々の表情を見せる倉ケ崎花畑

日光・鬼怒川エリアの春の風物詩として知られる、東武鬼怒川線の大谷向駅〜大桑駅間に位置する「倉ケ崎SL花畑」。4月下旬、ついに菜の花が満開を迎えました。一面に広がる鮮やかな黄色い絨毯は、まさに圧巻の一言。ゴールデンウィーク期間中は、この美しい景色を楽しめる見込みとなっており、家族や友人との散策に最適です。

線路沿いに広がるこの花畑は、SL大樹を撮影するフォトスポットとしても非常に人気があります。黒く輝く車体と、煙を上げて進むSL、そして足元を彩る菜の花のコントラストは、この季節ならではの絶景です。ぜひカメラを片手に、自分だけの一枚を収めてみてください。

記念乗車証が全12種類にリニューアル

SL大樹・DL大樹記念乗車証イメージ

SL大樹・DL大樹に乗車した際の楽しみのひとつである「記念乗車証」のデザインが、2026年4月1日から全面的にリニューアルされました。

新たなデザインは、日光・鬼怒川エリアの四季折々の美しい風景と、力強く走る列車の姿を写した12種類の写真を使用しています。SL大樹の各号車（1号〜8号）や「SL大樹ふたら」（71・72号）、「DL大樹」（上り・下り）と乗車する列車ごとに異なるデザインで、乗るたびに新しい発見があります。勇壮な姿を記録した「乗車の証」は、旅の素晴らしい思い出になること間違いなしです。

キャンプ場で手ぶらアウトドア！

日光たかとくキャンプステーション

GWのアウトドアにおすすめなのが、2024年5月にオープンした「日光たかとくキャンプステーション」です。最大の魅力は、東武鬼怒川線「新高徳駅」から徒歩わずか2分というアクセスの良さ。都心から東武特急を利用すれば約2時間、電車だけで行けるため、GW特有の交通渋滞を気にせずスムーズに移動できます。テントやBBQコンロ、食材まで全て揃った「手ぶらBBQプラン」が充実。初心者や小さな子ども連れでも気軽に楽しめます。

SUP（スタンドアップパドル）体験

また、目の前を流れる鬼怒川ではSUP（スタンドアップパドル）体験も実施。運が良ければ、鬼怒川の鉄橋を渡るSL大樹を、川面から見上げるという迫力満点の体験ができるかもしれません。

【事前抽選】「mini子ども体験プログラム」開催！

さらに6月には、遊びを通じて学ぶ「mini子ども体験プログラム in 日光たかとくキャンプステーション」を開催。プロの指導のもとでテント設営や薪割り、家族でのカレー作りなど、本格的なキャンプ体験が楽しめます。さらに、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の大会やキャンプビンゴなど、家族の絆を深めるアクティビティが盛りだくさん。参加は抽選制となっており、申込期間は5月10日（日）まで。初夏の思い出作りに、ぜひチェックしてみてください。

満開の菜の花、一新された記念乗車証、そして渋滞知らずの電車で行ける気軽なキャンプ体験。春から初夏にかけての日光・鬼怒川エリアは、SL大樹を中心に新しい魅力が次々と生まれています2026年のGWは、ぜひ家族や友人と一緒に足を運んでみてください。

（画像：東武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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