井上尚弥はなぜ“最強”なのか？　異例の亀戦法で批判された元世界王者が語った衝撃の記憶「ほとんど足の感覚がなくなっていた」

いよいよ中谷との運命の大一番に挑む井上(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA

「彼に殴られたら列車に轢かれたような衝撃を受けるだろうと覚悟していた」

現代ボクシングで「最強」と評されて久しい井上尚弥（大橋）。「モンスター」という異名を世界規模で広める彼は一体なぜ「最も強い」とされるのか。

2012年12月にミニマム級でスタートさせたプロキャリアは32戦無敗（27KO）。まさしく敵なしの強さを誇りながら、世界でもテレンス・クロフォード（米国）と並んで2人だけの2階級での4団体統一も達成。さらに男子歴代最多となる世界戦27連勝という金字塔も打ち立てた。この功績の数々だけを見ても、井上が「史上最高傑作」とも語られるワケは明白と言えよう。

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ただ、モンスターの強さをよりリアルに物語るのは、彼と拳を交わし、そして敗れてきた者たちの“言葉”だ。井上と世界のベルトを懸けてきたファイターたちはいずれも猛者ばかり。だからこそ、その証言は価値を持つ。

「正式に契約をし、試合まで12週間という時から俺は彼に殴られたら列車に轢かれたような衝撃を受けるだろうと覚悟していた」

そう試合前から抱いていた畏怖の念を、母国の公共放送『BBC』で赤裸々に語るのは、22年12月に井上とバンタム級4団体統一戦に挑み、防戦一方のまま崩れ落ちたポール・バトラー（英国）だ。

当時、WBO世界同級王者だった37歳は、公式計量を終えた直後のフェイスオフで向かい合った際に「どうやって彼が闘志を削ぐというんだ？ 正直、『小さいじゃないか』と思った」という。それでもリングで実際に対峙した井上は前日とは様変わりしていた。無論、実際に体格が増大したわけではない。しかし、バトラーにはそう見えていた。

「リングに上がったイノウエは、とんでもなく巨大だった。私に背を向けた彼のふくらはぎを見て、『おいおい……なんて太い脚なんだ』と思わされた」

ゴングを前に戦意は喪失しかけていた。その事実だけでも井上の凄まじい強さは十分に物語っているわけだが、興味深いのはここからだ。