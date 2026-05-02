来週の米主要企業決算 ＡＭＤ、ディズニー、マクドナルドなどまだまだ続く 来週の米主要企業決算 ＡＭＤ、ディズニー、マクドナルドなどまだまだ続く

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（）は予想1株利益、単位:ドル

＊は金融株



4日（月）

ピンタレスト（0.23）



5日（火）

ＡＭＤ（1.28）

ファイザー（0.72）

ペイパル（1.27）

デュポン（0.49）

ハーレー・ダビッドソン（0.35）



6日（水）

アーム（0.58）

ディズニー（1.51）

ウーバー（0.71）

ＣＶＳヘルス（2.18）

メットライフ＊（2.27）

スナップ（0.10）

グッドイヤー（-0.42）



7日（木）

マクドナルド（2.75）

ギリアド（1.91）

エクスペディア（1.35）

タペストリー（1.29）

ウィン・リゾーツ（1.27）

リフト（0.29）



※予定は変更になる場合があります

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