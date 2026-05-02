（）は予想1株利益、単位:ドル
＊は金融株

4日（月）　
ピンタレスト（0.23）

5日（火）　
ＡＭＤ（1.28）
ファイザー（0.72）
ペイパル（1.27）
デュポン（0.49）
ハーレー・ダビッドソン（0.35）

6日（水）　
アーム（0.58）
ディズニー（1.51）
ウーバー（0.71）
ＣＶＳヘルス（2.18）
メットライフ＊（2.27）
スナップ（0.10）
グッドイヤー（-0.42）

7日（木）　
マクドナルド（2.75）
ギリアド（1.91）
エクスペディア（1.35）
タペストリー（1.29）
ウィン・リゾーツ（1.27）
リフト（0.29）

※予定は変更になる場合があります