来週の米主要企業決算 ＡＭＤ、ディズニー、マクドナルドなどまだまだ続く
（）は予想1株利益、単位:ドル
＊は金融株
4日（月）
ピンタレスト（0.23）
5日（火）
ＡＭＤ（1.28）
ファイザー（0.72）
ペイパル（1.27）
デュポン（0.49）
ハーレー・ダビッドソン（0.35）
6日（水）
アーム（0.58）
ディズニー（1.51）
ウーバー（0.71）
ＣＶＳヘルス（2.18）
メットライフ＊（2.27）
スナップ（0.10）
グッドイヤー（-0.42）
7日（木）
マクドナルド（2.75）
ギリアド（1.91）
エクスペディア（1.35）
タペストリー（1.29）
ウィン・リゾーツ（1.27）
リフト（0.29）
※予定は変更になる場合があります
＊は金融株
4日（月）
ピンタレスト（0.23）
5日（火）
ＡＭＤ（1.28）
ファイザー（0.72）
ペイパル（1.27）
デュポン（0.49）
ハーレー・ダビッドソン（0.35）
6日（水）
アーム（0.58）
ディズニー（1.51）
ウーバー（0.71）
ＣＶＳヘルス（2.18）
メットライフ＊（2.27）
スナップ（0.10）
グッドイヤー（-0.42）
7日（木）
マクドナルド（2.75）
ギリアド（1.91）
エクスペディア（1.35）
タペストリー（1.29）
ウィン・リゾーツ（1.27）
リフト（0.29）
※予定は変更になる場合があります