納涼床を気軽に楽しむ「スターバックス コーヒー 京都三条大橋店」

鴨川西岸に5月になると並ぶ納涼床は、京都の夏の風物詩。蒸し暑い夏を少しでも涼やかに過ごせるよう、川のせせらぎや風を感じながら食事を楽しめるテラスのような場所で、歴史ある屋外のお座敷文化です。

納涼床を気軽に体験できるのが「スターバックス コーヒー 京都三条大橋店」。2026年も5月1日から9月30日まで、納涼床を開放します。

時間帯によって見える景色が変わるのも魅力。明るい日差しに新緑が映える昼、空の色が移ろいゆく夕暮れ、川面に映える灯りが煌めく幻想的な夜。

いつ訪れても京都らしい景色が楽しめるお店で、納涼床デビューしてみてはいかが？

■スターバックス コーヒー 京都三条大橋店

住所：京都府京都市中京区三条通河原町東入ル中島町113 近江屋ビル1F

TEL：075-213-2326

営業時間：8〜23時

※納涼床営業時間：2026年5月1日〜9月30日 9時30分〜22時

アクセス：三条駅より徒歩約5分

客席：121席

店舗詳細ページ：https://store.starbucks.co.jp/detail-68/



六角堂ビューの特等席「スターバックス コーヒー 京都烏丸六角店」

いけばな発祥の地として知られる六角堂。紫雲山頂法寺（しうんざんちょうほうじ）という正式名称の歴史あるお寺で、現在では京都のほぼ真ん中のビル街にたたずんでいます。

その六角堂をガラス越しに眺めることができるのが、「スターバックス コーヒー 京都烏丸六角店」。バリエーション豊富な客席が配置されているので、さまざまな角度の六角堂ビューが！ お好きな席で、香り高いコーヒーを楽しんで。

■スターバックス コーヒー 京都烏丸六角店

住所：京都府京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254

TEL：075-257-7325

営業時間：7〜22時

アクセス：烏丸御池駅より徒歩約5分

客席：60席

店舗詳細ページ：https://store.starbucks.co.jp/detail-880



名勝公園で楽しむ”珈琲茶屋”体験「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」

2026年3月に京都市最古の名勝・円山公園内にオープンした「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」。2008年に全国初の公園内店舗を出店して以来、全国各地の公園に店舗を展開してきたスターバックスにとっても、文化財保護法で指定された名勝公園内への出店は、初めとなります。

「珈琲茶屋」をデザインコンセプトに、園内の景色を望む小上がりの客席をはじめ、過ごし方に合わせて選べるさまざまな空間・客席が用意されています。

公園散策や近隣の神社仏閣巡りで疲れたら、ほっとひと息つける特別なスターバックスで癒やされてみては？

■スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店

住所：京都府京都市東山区八坂鳥居前東入円山町620-1

TEL：050-9001-6028

営業時間：7〜21時

アクセス：祇園四条駅より徒歩約14分

客席：80席

店舗詳細ページ：https://store.starbucks.co.jp/detail-4569/

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世界遺産・平等院の余韻を感じる「スターバックス コーヒー 京都宇治平等院表参道店」

平安貴族が夢見た極楽浄土を形にした平等院鳳凰堂は、10円玉の図柄にもなり、世界遺産に登録される歴史あるお寺です。その表参道沿いにあるのが、「スターバックス コーヒー 京都宇治平等院表参道店」。

日本庭園や平等院を借景する店内は、お茶を飲む時に心が落ち着く様を思い描き“自然体になれる場所”をコンセプトに、和の文化を取り入れた空間で構成されています。この場所ならではの非日常なひとときを、じっくりコーヒーを飲みながら楽しんで。

■スターバックス コーヒー 京都宇治平等院表参道店

住所：京都府宇治市宇治蓮華21-18

TEL：077-425-7277

営業時間：8〜20時

アクセス：京阪 宇治駅より徒歩約10分

客席：60席

店舗詳細ページ：https://store.starbucks.co.jp/detail-1443/

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没入感たっぷりのアートと過ごす「スターバックス カフェ & アートギャラリー 京都BAL店」

観光やショッピングの拠点となる河原町沿いの京都BALにある「スターバックス カフェ & アートギャラリー 京都BAL店」は、その名の通りアートを展示する特別なスターバックス。

美術大学が多く集まり、数多くのアートイベントも開催されている京都にあって、「若手アーティストを支援したい」という想いから企画された店舗で、約70点もの現代アート作品を展示。個性あふれる若手アーティストの作品に囲まれた“共同アトリエ”のような空間になっています。

こちらのお店では、毎月ひとつの作品をテーマにしたドリンクの「アートカスタマイズ」を実施。作品のイメージやアーティストの想いを深掘りして、バリスタが考えたカスタマイズを提案しています。店頭のチョークボードにぜひ注目してみてくださいね。

■スターバックス カフェ & アートギャラリー 京都BAL店

住所：京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL3F

TEL：075-746-6710

営業時間：11〜20時

アクセス：三条駅より徒歩約9分

客席：114席

店舗詳細ページ：https://store.starbucks.co.jp/detail-1716/

店舗ストーリー：

https://stories.starbucks.co.jp/stories/2025/kyotobal2504/

スターバックスは、地域の文化や生活を大切にした店舗づくりに力を入れていますが、日本一の観光都市・京都は別格の魅力があり、わざわざ足を運びたいお店ばかり。ぜひ京都らしさが体験できるスターバックスで、コーヒータイムを楽しんでみて。

▼特別なスターバックスは他にも♪▼

Photo：スターバックスコーヒー ジャパン

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。