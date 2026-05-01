「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在でセレス<3696.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



きょうの東京市場でセレスは大幅高で３連騰。前日はストップ高をつけた。４月３０日正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が９５億２１００万円（前年同期比２３．９％増）、最終損益が９億９３００万円の黒字（前年同期は５７００万円の赤字）となった。同時に取得総数３５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．９８％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると開示しており、これらが買い予想数の増加につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS