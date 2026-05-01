お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。過去に「やる気あんの？」と注意された番組について語った。

「ありがたいことに20代からお仕事いただいて忙しくさせていただいた」と前置きして「その反面休み欲しいなってずっときてたから。昔は『ぐるナイ』で2日『めちゃイケ』で2日抑えられて、その間で…休みないっていう感じだった」と回顧。「ある時期言ったな、夏休みとか休みもらえませんかって。そしたらもらえるようになって」と多忙だった若手時代を振り返った。

「顔見てたら出るやん。すごい楽しそうにやってる番組と、どうしたん？みたいな。これは自分ら気づいてないかもしれへんけど体調にもよんねん」と言いつつ「20代、30代の時かな『ASAYAN』っていうオーディション番組やってた。あれだけ“やる気あんの？”って言われてた」と告白。「今だから言えるけどあの時VTRなかった。スタジオはあのVTRができてない、振っていくだけ。だからこっちも“なんやねんこの仕事”って思ってた」とぶっちゃけた。

「ほんで1番ギャラもらってた、こんなもろてええのっていうくらいもらってて」と話し「次の週行ったらこんなことになってたんやって。ホンマ振るだけ。続いてはこちらって言うだけ」と回想すると相方の矢部浩之も「勘で感想言うみたいのもあったよな。ざっくり、具体的なこと言われへんから」と同意。岡村は「やる気ないじゃなくて、やりようがなかったんです」と訴えた。