【うお座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、物事が動き出す前触れを示します。
今月は、あなたが頑張ってきたことのゴールが見えてくる兆しがあります。
ただし、終わりが見えたからといって気を抜くのはNG。変わらず努力を続けることで、より良い結果に近づくでしょう。
【ラッキーカラー：ブラック】
黒は意志の強さや集中力を高めます。ブレずに努力を続け、最後までやり遂げる力を後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、物事が動き出す前触れを示します。
今月は、あなたが頑張ってきたことのゴールが見えてくる兆しがあります。
ただし、終わりが見えたからといって気を抜くのはNG。変わらず努力を続けることで、より良い結果に近づくでしょう。
黒は意志の強さや集中力を高めます。ブレずに努力を続け、最後までやり遂げる力を後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)