【おひつじ座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、バランスを正すことを促します。
今月は、自分のルーティンを見直すのに適した1カ月です。
好きなことまで無理に変える必要はありませんが、これまで止められなかった習慣を手放せる兆しがあります。
【ラッキーカラー：レッド】
赤は行動力や決断を後押しします。見直しや手放しをスムーズに進める力を与えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、バランスを正すことを促します。
今月は、自分のルーティンを見直すのに適した1カ月です。
好きなことまで無理に変える必要はありませんが、これまで止められなかった習慣を手放せる兆しがあります。
赤は行動力や決断を後押しします。見直しや手放しをスムーズに進める力を与えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)