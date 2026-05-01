新茶の季節に味わう♪ひんやりおいしい「抹茶スイーツ」5選

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新茶がおいしい今の時期。せっかくなら香り高い抹茶を使ったスイーツ作りに挑戦してみませんか。今回はおうちで簡単に作れる人気の抹茶スイーツレシピを5選ご紹介します。抹茶の新しい魅力を発見して、ティータイムを彩りましょう！

風味を楽しむ！本格抹茶スイーツレシピを紹介


抹茶アイス



気温も暖かくなってきた今の時期にぴったりの、濃厚クリーミーな「抹茶アイス」レシピをご紹介します。たった4つの材料で、市販品を超えるレベルの味わいに！　生クリームの濃厚さとギリシャヨーグルトの爽やかさが好相性かつ、はちみつの優しい甘さが抹茶の風味を引き立てます。

ホーロー容器を使えば約2時間で完成するので、意外とすぐに食べられますよ♪　固くなりすぎた場合は、常温に10〜20分ほど置くと食べやすくなります。


抹茶アイス｜Instagram（@harry_mutenkamama）抹茶豆乳もち



とろぷる食感がたまらない「抹茶豆乳もち」。豆乳と片栗粉、抹茶を混ぜ合わせてレンチンするだけでできるので、スイーツ作りが苦手な方でも気軽にトライできます♪

豆乳や抹茶の栄養素がたっぷりと詰まった、罪悪感ゼロで楽しめる嬉しいスイーツ。冷蔵庫で冷やしてプルプル感を味わうのはもちろん、温かいまま食べてトロトロ食感を楽しむのも美味しいですよ！　仕上げにはちみつをたっぷりかければ、手軽でおいしいヘルシーなおやつの完成です。


抹茶豆乳もち｜Instagram（@riisa_recipe）抹茶の和ティラミス

出典：https://www.instagram.com

ティラミスを和風にアレンジした、上品な味わいの「抹茶の和ティラミス」です。抹茶風味のふわふわな生地に、つぶあんの優しい甘さとマスカルポーネクリームの酸味が重なり、口の中で至福の味わいを楽しめます♪

生地は市販のカステラやスポンジで代用すれば、簡単に本格スイーツが完成！　見栄えもばっちりで、おもてなしにもぴったりのスイーツです。


抹茶の和ティラミス｜Instagram（@omotenashi_sado_）抹茶寒天

出典：https://www.instagram.com

暑くなるこれからの季節にぴったりな、涼やかなスイーツレシピをご紹介します。グリーンが目を引く「抹茶寒天」は、つるんとした喉越しと抹茶のほろ苦さが引き立つ、ちょっぴり大人な味わいが魅力♪

材料を鍋で煮溶かして冷蔵庫で冷やし固めるだけと、作り方もとても簡単です。お好みで粒あんやきな粉、黒蜜をたっぷりとトッピングすれば、おうちで本格的な甘味処の味わいを楽しめます。さっぱりと涼を取りたいときのおやつにぜひ！


抹茶寒天｜Instagram（@runrunmamachan）抹茶テリーヌ



なめらか食感がたまならい「抹茶テリーヌ」。材料を順番に混ぜ合わせてオーブンで焼くだけと、意外にも簡単に作れるのが嬉しいポイント！　ホワイトチョコやバター、生クリームを贅沢に使った生地をじっくり湯煎焼きにすることで、口に入れた瞬間にとろけるような、極上のなめらか食感に仕上がります。

冷蔵庫でしっかり冷やし、仕上げに追い抹茶をかければ、まるでお店のような本格的な味わいに。連休や週末の時間があるときにぜひ挑戦してみてください♪


抹茶テリーヌ｜Instagram（@ouchigohan.jp）

新茶シーズンのティータイムはこれで決まり


今回ご紹介したレシピは、ひんやり冷たいアイスや寒天から本格的なティラミスやテリーヌまで、どれも手軽に作れるものばかり。

風味豊かな抹茶スイーツを作って、新茶と一緒にこの時期ならではのティータイムを楽しんでみてくださいね！