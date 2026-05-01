新茶の季節に味わう♪ひんやりおいしい「抹茶スイーツ」5選

新茶がおいしい今の時期。せっかくなら香り高い抹茶を使ったスイーツ作りに挑戦してみませんか。今回はおうちで簡単に作れる人気の抹茶スイーツレシピを5選ご紹介します。抹茶の新しい魅力を発見して、ティータイムを彩りましょう！

風味を楽しむ！本格抹茶スイーツレシピを紹介

抹茶アイス

気温も暖かくなってきた今の時期にぴったりの、濃厚クリーミーな「抹茶アイス」レシピをご紹介します。たった4つの材料で、市販品を超えるレベルの味わいに！ 生クリームの濃厚さとギリシャヨーグルトの爽やかさが好相性かつ、はちみつの優しい甘さが抹茶の風味を引き立てます。





とろぷる食感がたまらない「抹茶豆乳もち」。豆乳と片栗粉、抹茶を混ぜ合わせてレンチンするだけでできるので、スイーツ作りが苦手な方でも気軽にトライできます♪



豆乳や抹茶の栄養素がたっぷりと詰まった、罪悪感ゼロで楽しめる嬉しいスイーツ。冷蔵庫で冷やしてプルプル感を味わうのはもちろん、温かいまま食べてトロトロ食感を楽しむのも美味しいですよ！ 仕上げにはちみつをたっぷりかければ、手軽でおいしいヘルシーなおやつの完成です。

抹茶豆乳もち｜Instagram（@riisa_recipe）抹茶の和ティラミス出典：https://www.instagram.com

ティラミスを和風にアレンジした、上品な味わいの「抹茶の和ティラミス」です。抹茶風味のふわふわな生地に、つぶあんの優しい甘さとマスカルポーネクリームの酸味が重なり、口の中で至福の味わいを楽しめます♪



生地は市販のカステラやスポンジで代用すれば、簡単に本格スイーツが完成！ 見栄えもばっちりで、おもてなしにもぴったりのスイーツです。

抹茶の和ティラミス｜Instagram（@omotenashi_sado_）抹茶寒天出典：https://www.instagram.com

暑くなるこれからの季節にぴったりな、涼やかなスイーツレシピをご紹介します。グリーンが目を引く「抹茶寒天」は、つるんとした喉越しと抹茶のほろ苦さが引き立つ、ちょっぴり大人な味わいが魅力♪



材料を鍋で煮溶かして冷蔵庫で冷やし固めるだけと、作り方もとても簡単です。お好みで粒あんやきな粉、黒蜜をたっぷりとトッピングすれば、おうちで本格的な甘味処の味わいを楽しめます。さっぱりと涼を取りたいときのおやつにぜひ！

抹茶寒天｜Instagram（@runrunmamachan）抹茶テリーヌ

なめらか食感がたまならい「抹茶テリーヌ」。材料を順番に混ぜ合わせてオーブンで焼くだけと、意外にも簡単に作れるのが嬉しいポイント！ ホワイトチョコやバター、生クリームを贅沢に使った生地をじっくり湯煎焼きにすることで、口に入れた瞬間にとろけるような、極上のなめらか食感に仕上がります。



冷蔵庫でしっかり冷やし、仕上げに追い抹茶をかければ、まるでお店のような本格的な味わいに。連休や週末の時間があるときにぜひ挑戦してみてください♪



抹茶テリーヌ｜Instagram（@ouchigohan.jp）

新茶シーズンのティータイムはこれで決まり

今回ご紹介したレシピは、ひんやり冷たいアイスや寒天から本格的なティラミスやテリーヌまで、どれも手軽に作れるものばかり。



風味豊かな抹茶スイーツを作って、新茶と一緒にこの時期ならではのティータイムを楽しんでみてくださいね！