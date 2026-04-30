若槻千夏、見た瞬間に橋本環奈と同じ衝撃を受けたアイドルとは「顔ちっちゃ!」「全ビジュがいい」
アイドルグループ・AKB48の伊藤百花が、28日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36〜 一部地域を除く)に出演した。
若槻千夏
28日の放送には、AKB48の新センターを務める伊藤が登場。若槻は伊藤を見るや否や「顔ちっちゃ!」とスタイルを絶賛した。
指原莉乃とLINEで連絡をとっていたという若槻は、伊藤の出演を伝えたそうで「『え!? いともも!?』って言われて。さっしー情報をくださいって言ったら、『いとももは、スタイルがよくて、顔がめっちゃよくて、性格がめっちゃいいです』ってきた」と明かした。
さらに若槻は、伊藤の紹介VTRを見ると「かわいい!」と声を漏らし、「全ビジュがよくない? 見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんと一緒」とその衝撃を伝えていた。
28日放送の『若槻千夏のうるさい心理テスト』は、5月6日までTverで配信中。
若槻千夏
28日の放送には、AKB48の新センターを務める伊藤が登場。若槻は伊藤を見るや否や「顔ちっちゃ!」とスタイルを絶賛した。
指原莉乃とLINEで連絡をとっていたという若槻は、伊藤の出演を伝えたそうで「『え!? いともも!?』って言われて。さっしー情報をくださいって言ったら、『いとももは、スタイルがよくて、顔がめっちゃよくて、性格がめっちゃいいです』ってきた」と明かした。
さらに若槻は、伊藤の紹介VTRを見ると「かわいい!」と声を漏らし、「全ビジュがよくない? 見た瞬間の衝撃が橋本環奈ちゃんと一緒」とその衝撃を伝えていた。
28日放送の『若槻千夏のうるさい心理テスト』は、5月6日までTverで配信中。