今田耕司の還暦、懐かしのダウンタウン番組メンバーがお祝いしファン感動
お笑い芸人の東野幸治が30日、自身のInstagramを更新し、懐かしのお笑い番組のメンバーで先輩・今田耕司の還暦をお祝いした模様を公開した。
【写真】懐かしの『かざあなダウンタウン』集合写真
先日にはナインティナインの岡村隆史が、今田の還暦祝いに駆けつけた出川哲朗、堀内健らとの集合写真を公開していた。この日、東野は「今田耕司さん還暦祝いの会」とつづり、板尾創路、ホンコンからなる130R、藤原光博、水野透からなるリットン調査団、さらに木村祐一、月亭方正というメンバーが、赤いちゃんちゃんこをまとった今田を囲むショットを公開している。
このメンバーと言えば、1995年から96年にかけて放送された『かざあなダウンタウン』（テレビ朝日系）のレギュラーメンバーで知られる。130Rと今田、東野、木村は、『ダウンタウンのごっつええ感じ』（フジテレビ系）でも共演している。
今田をお祝いしに集まった懐かしの番組のメンバーそろいぶみの光景に、コメント欄では「凄いメンバー」「かざあなダウンタウンのメンバー勢揃いですね！！」「ヤバい…泣きます こんなメンバーが揃ってたら、皆さんいい味が出てますね」といった声が寄せられている。
引用：「東野幸治」Instagram（＠higashinodesu）
【写真】懐かしの『かざあなダウンタウン』集合写真
先日にはナインティナインの岡村隆史が、今田の還暦祝いに駆けつけた出川哲朗、堀内健らとの集合写真を公開していた。この日、東野は「今田耕司さん還暦祝いの会」とつづり、板尾創路、ホンコンからなる130R、藤原光博、水野透からなるリットン調査団、さらに木村祐一、月亭方正というメンバーが、赤いちゃんちゃんこをまとった今田を囲むショットを公開している。
今田をお祝いしに集まった懐かしの番組のメンバーそろいぶみの光景に、コメント欄では「凄いメンバー」「かざあなダウンタウンのメンバー勢揃いですね！！」「ヤバい…泣きます こんなメンバーが揃ってたら、皆さんいい味が出てますね」といった声が寄せられている。
引用：「東野幸治」Instagram（＠higashinodesu）