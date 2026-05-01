意外と知らない「日本一の金持ち村」のリアル。パキスタン人が「宝だよ」と語る愛知県飛島村の異変とは
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TOMO’S TRAVELが「【メディアが報じない】日本一の金持ち村・飛島村で起きている“異変”」を公開した。動画では、日本一の財政力を誇る愛知県飛島村で、パキスタン系を中心としたイスラム教徒のコミュニティが拡大し、中古車ビジネスが集積している知られざる実態を明らかにしている。
名古屋港のすぐ隣に位置する飛島村は、巨大な工業地帯が巨額の税収を生み出す一方で、定住人口が約4,500人と少ないため、財政力指数が全国平均の約4倍に達する「日本一のお金持ち村」である。しかし、動画はこの村のもう一つの顔として、イスラム教徒のコミュニティとモスクの存在に着目する。古民家を改装したモスクには、金曜日の昼の礼拝になると多様な国籍のムスリムが続々と集まる。
村の周辺には「ヤード」と呼ばれる中古車の解体・保管施設が急増しており、その多くをパキスタン系などの事業者が運営している。在日パキスタン人の数は愛知県が全国で3番目に多く、同村周辺が主要な拠点となっている。動画のインタビューに応じたパキスタン人事業者は、日本での中古車ビジネスについて「儲かっています」と語る。パキスタンでは新車の輸入に最大90%前後の高額な関税がかけられるため、普通の人には手が出ない。一方で国内のシェアは「日本車が9割」と言われるほど日本車文化が根付いている。そのため、日本で買い付けた中古車を整備し、母国や中東、アフリカへ輸出するビジネスモデルが確立しており、業者はヤードが広がるエリアを「宝だよ」と表現した。さらに、彼らが日本に定住する背景には、母国の一部地域における治安の悪化もあるという。
一方で、急速な変化に対する地元住民の反応は複雑だ。モスクの周辺に多くの外国人が集まる光景や、ヤードが乱立する状況に対し、「スッゲー嫌だよ」「中で何しているか分からない」といった不安の声も聞かれる。細い道でのすれ違いなど、交通マナーの違いから生じる摩擦も表面化している。
動画の終盤では、パキスタン系の事業者たちが地域清掃や交流プログラムを通じて地元との融和を図る努力をしていることも紹介された。飛島村の現状は、外国人労働者との多文化共生という、今後の日本社会全体が直面する課題を浮き彫りにしている。
名古屋港のすぐ隣に位置する飛島村は、巨大な工業地帯が巨額の税収を生み出す一方で、定住人口が約4,500人と少ないため、財政力指数が全国平均の約4倍に達する「日本一のお金持ち村」である。しかし、動画はこの村のもう一つの顔として、イスラム教徒のコミュニティとモスクの存在に着目する。古民家を改装したモスクには、金曜日の昼の礼拝になると多様な国籍のムスリムが続々と集まる。
村の周辺には「ヤード」と呼ばれる中古車の解体・保管施設が急増しており、その多くをパキスタン系などの事業者が運営している。在日パキスタン人の数は愛知県が全国で3番目に多く、同村周辺が主要な拠点となっている。動画のインタビューに応じたパキスタン人事業者は、日本での中古車ビジネスについて「儲かっています」と語る。パキスタンでは新車の輸入に最大90%前後の高額な関税がかけられるため、普通の人には手が出ない。一方で国内のシェアは「日本車が9割」と言われるほど日本車文化が根付いている。そのため、日本で買い付けた中古車を整備し、母国や中東、アフリカへ輸出するビジネスモデルが確立しており、業者はヤードが広がるエリアを「宝だよ」と表現した。さらに、彼らが日本に定住する背景には、母国の一部地域における治安の悪化もあるという。
一方で、急速な変化に対する地元住民の反応は複雑だ。モスクの周辺に多くの外国人が集まる光景や、ヤードが乱立する状況に対し、「スッゲー嫌だよ」「中で何しているか分からない」といった不安の声も聞かれる。細い道でのすれ違いなど、交通マナーの違いから生じる摩擦も表面化している。
動画の終盤では、パキスタン系の事業者たちが地域清掃や交流プログラムを通じて地元との融和を図る努力をしていることも紹介された。飛島村の現状は、外国人労働者との多文化共生という、今後の日本社会全体が直面する課題を浮き彫りにしている。
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