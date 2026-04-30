警察が28日に注意を呼びかけた事案が話題となっています。

警察によりますと、今年の3月ごろから、山形県村山地方の商業施設の駐車場などで、車に乗っていた人が、見知らぬ女から突然「車が故障したので乗せてほしい」などと声を掛けられ、車に乗り込まれる事案が発生しているということです。

これは怖い・・・警察が不審者情報として発表している女の特徴は次の通りです。

【女の特徴】

年齢：40から50歳代くらい

身長：160センチメートルくらい

体格：中肉

警察は「不審者を目撃した際や、不安を感じる出来事があった時は、すぐに警察への通報をお願いします」と呼びかけています。

この事案について、TUYはどのような状況だったのかなどの取材を進めている最中ですが、実は似たような事件が山形県内で過去に発生していました。

その際は、車から女がなかなか降りず、カネを渡すことになり、結果として女は詐欺の疑いで逮捕されています。

過去にあった類似事件とは

およそ3年前のことです。偶然通りかかった車に乗せてもらい、現金をだまし取ったとして、鶴岡市の女が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市神明町の女（当時44）です。

警察によりますと、この女は、とある日の正午過ぎ鶴岡市本町で、市内に住む70代の男性に対し「車のタイヤがパンクしてレッカーされた。子どもを待たせているので乗せてほしい」などと声をかけました。

そして三川町まで乗せてもらったということです。・・・しかし。

カネをだまし取る

車を降りる際にすぐに降りようとせず、「子どものところにバスで行くには1000円くらいかかる」などとウソを言い、男性から現金1000円をだまし取ったということです。

当時、山形県内では同じような事案が複数件確認されていて、警察で警戒していたところ、この女が犯行に及んだため逮捕していました。

今回の村山地方の事案も状況によっては女がなかなか車から降りずにカネを要求されるなどの状況に発展することも考えられます。

いずれにせよ、他人の車にいきなり「乗せて」と言って来るとなると怖いものがあります。ドライバーのみなさん、駐車場で休んでいる時でも注意が必要です。