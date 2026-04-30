キンプリ永瀬廉、“リブート”後演じた北村匠海との「Mステ」共演裏話 廊下で2人がしたこととは
【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの永瀬廉が4月29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。俳優の北村匠海との交流について明かす場面があった。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
4月3日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）にKing ＆ Princeとして出演していた永瀬。同番組には、3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』で、同じキャラクター・冬橋航の「リブート」前後をそれぞれ演じた、DISH//の北村匠海も出演。同ドラマについての話題も番組内で出たことから、SNSなどで大きな話題を呼んだ。
永瀬は「まさかあそこでね『リブート』を触れられるとはちょっと思わなかった」と、他局のドラマの話題が出たことに驚いたと振り返りつつ「ちょっと熱かったっすね！」と回顧。さらに、ドラマ最終回から間もなかったこともあり「まさに完璧なタイミング」と口にした。
また、リスナーからのメッセージで『ミュージックステーション』を見たドラマの視聴者が「冬橋ってキンプリなの？」「歌って踊る冬橋かっこいい」という反響があったと伝えられると「そっか〜『冬橋冬橋』って、俺がキンプリって知らん人もやっぱまだおるってことね、いっぱい。そりゃ〜もちろんやけど」としみじみ感想を語った。
「楽しかったな〜匠海君と共演できて！ついちょっとハグしてしまいましたね、廊下ですれ違った時」と北村とは番組裏でも交流できたと永瀬。自身がライブやドラマなどで忙しいように「よくよく考えたら匠海君もアイドル並に忙しいんだなって。曲作ったりもしてるし、なんか裏方の方とかもやったりするから、なんかすごい忙しそうやなと思って…」と、現在はフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜）で主役を務める北村の多忙さを気遣っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉「Mステ」北村匠海との共演回顧
4月3日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）にKing ＆ Princeとして出演していた永瀬。同番組には、3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』で、同じキャラクター・冬橋航の「リブート」前後をそれぞれ演じた、DISH//の北村匠海も出演。同ドラマについての話題も番組内で出たことから、SNSなどで大きな話題を呼んだ。
また、リスナーからのメッセージで『ミュージックステーション』を見たドラマの視聴者が「冬橋ってキンプリなの？」「歌って踊る冬橋かっこいい」という反響があったと伝えられると「そっか〜『冬橋冬橋』って、俺がキンプリって知らん人もやっぱまだおるってことね、いっぱい。そりゃ〜もちろんやけど」としみじみ感想を語った。
◆永瀬廉、北村匠海との交流明かす
「楽しかったな〜匠海君と共演できて！ついちょっとハグしてしまいましたね、廊下ですれ違った時」と北村とは番組裏でも交流できたと永瀬。自身がライブやドラマなどで忙しいように「よくよく考えたら匠海君もアイドル並に忙しいんだなって。曲作ったりもしてるし、なんか裏方の方とかもやったりするから、なんかすごい忙しそうやなと思って…」と、現在はフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜）で主役を務める北村の多忙さを気遣っていた。（modelpress編集部）
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