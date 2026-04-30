タカラトミーアーツから、映画『トイ・ストーリー５』のグッズが続々登場！

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などおなじみのキャラクターたちはもちろん、新作から登場の「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」のグッズもラインナップされます☆

タカラトミーアーツ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ

発売日／販売店舗：

・ぬいぐるみ32点 2026年6月20日（土）／全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店など

・ガチャ（カプセルトイ）2026年6月／全国のカプセル自販機（ガチャマシン）

・キャンディトイ 2026年6月下旬／全国のお菓子売り場

タカラトミーアーツから、2026年7月3日（金）より日本公開となるディズニー＆ピクサー最新作の映画『トイ・ストーリー５』関連商品として、ぬいぐるみ、ガチャ（カプセルトイ）、キャンディトイが登場！

シリーズでおなじみのキャラクターはもちろん、映画『トイ・ストーリー５』で新たに登場するキャラクターまで幅広くラインナップし、映画の世界観を日常でも楽しめるグッズとなっています。

ぬいぐるみは全32点をラインナップ。

2025年の立ち上げ以降、数多くのディズニー＆ピクサーキャラクターを展開してきた『プチポップ』シリーズや、タカラトミーアーツのロングセラーぬいぐるみシリーズ『洗えるビーンズコレクション』をはじめ、動きやサウンドが楽しめるアクションぬいぐるみや、日常使いを意識した雑貨系など、多彩なぬいぐるみグッズが揃います。

特に『プチポップ』『洗えるビーンズコレクション』は、ぬいぐるみを持ち歩いたり、写真撮影やコレクションを楽しむ“ぬい活”にぴったりの、手のひらサイズが特徴。

持ち物に取り付けたり、一緒にお出かけを楽しんだりと、日常に取り入れやすいグッズとなっています☆

また、集める楽しさが広がるコレクション性の高い「ガチャ」「キャンディトイ」もラインナップ。

さらに、タカラトミーからも、「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」やトイゲームシリーズ、トミカやプラレールなどをはじめとした映画『トイ・ストーリー５』関連グッズが登場予定です。

いつでもそばに置いて、一緒に過ごせる、『トイ・ストーリー５』の世界をより身近に感じられるグッズを紹介していきます☆

プチポップ ボールチェーンマスコット（全6種）

価格：各2,200円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：6歳以上

種類：全6種（ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）

持ち運びやすく“ぬい活”に最適ぴったりな「プチポップ」シリーズ。

全長10cm〜14cmで、バッグなどの持ち物に取り付けることもできます。

ついつい集めたくなるような手ごろなサイズ感のマスコットぬいぐるみです☆

洗えるビーンズコレクション（全6種）

価格：各2,310円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

種類：全6種（ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）

簡単に洗えるぬいぐるみ「洗えるビーンズコレクション」シリーズ。

手のひらサイズで小さなお子様でも遊びやすく、頭部に付属するループで持ち物につけて一緒におでかけもできるグッズです☆

ウォーキングブルズアイ

価格：6,490円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

使用電池：単3形アルカリ乾電池3本(電池は別売です)

5サウンド以上を収録した「ウォーキングブルズアイ」

音声に反応して、「ブルズアイ」が鳴きながらパカパカと散歩します。

おどっておしゃべりエイリアン

価格：5,489円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

使用電池：単3形アルカリ乾電池2本(電池は別売です。)

10個以上のワードを収録した「おどっておしゃべりエイリアン」

音声に反応して、「エイリアン」が歩きながらおしゃべりしたり歌を歌います。

ぴょこりん／エイリアン

価格：4,290円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：6歳以上

足を押すと、腕がぴょこぴょこと動く「ぴょこりん／エイリアン」

電池不要のギミックぬいぐるみです。

ぬいぐるみＬ(全2種)

価格：各5,500円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

種類：全2種（ウッディ、バズ・ライトイヤー）

キャラクターの個性や温かみを感じる、ベーシックなBIGサイズのぬいぐるみ。

全長約50cmの「ウッディ」、全長が約44cm「バズ・ライトイヤー」に仕上げられた、持ち主の大切な相棒になってくれるグッズです☆

ぬいぐるみ (全6種)

価格：各2,640円〜3,300（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

種類：全6種（ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）

おなじみのキャラクターと『トイ・ストーリー５』に登場する新キャラクターがラインナップ！

手に取りやすいサイズのぬいぐるみです。

ぬいぐるみバッジ(全6種)

価格：各1,650円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：8歳以上

種類：全6種（ジェシー、エイリアン、ブルズアイ、ロッツォ、リリーパッド、スマーティー・パンツ）

日常的に使える、ぬいぐるみ雑貨もラインナップ。

ふわふわ素材のぬいぐるみフェイスバッジは、バッグや洋服に付けて、大好きなキャラクターと一緒におでかけできます☆

ぬいぐるみポーチ(全2種)

価格：各2,420円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：6歳以上

種類：全2種（エイリアン、ロッツォ）

まるでぬいぐるみのような、手触りまで楽しいポーチ。

根強い人気を誇る「エイリアン」と「ロッツォ」がラインアップされます☆

ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット

価格：1,650円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：6歳以上

種類：全8種

どのキャラクターが出るか、開封してのお楽しみのミステリーボックス。

豊富なキャラクターラインナップで、ついつい集めたくなるマスコットです。

ガチャ「トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット」

価格：1回400円（税込）

種類：全6種

発売日：2026年6月上旬予定

対象年齢：15歳以上

設置場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

もふもふ生地と刺繍がかわいいポーチ。

両側のタグに紐を通すとポシェットとしても使える2WAY仕様となっています。

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です

ガチャ「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」

価格：1回300円（税込）

種類：全6種

発売日：2026年６月下旬予定

対象年齢：6歳以上

設置場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

ハンドルを回すと付属のミニカプセルが出てくる、ミニサイズのガチャマシン。

1マシンに6個のミニカプセルが入っています。

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です

キャンディトイ「トイ・ストーリー５ ツインチャーム にじほしキャンディ」

価格：1個418円（税込）

種類：全10種

発売日：2026年６月下旬予定

対象年齢：6歳以上

取扱い場所：全国のお菓子売り場

お菓子も“おまけ”も楽しいキャンディトイ。

虹色の星形キャンディが入った「にじほしキャンディ」シリーズから、「トイ・ストーリー５ ツインチャーム にじほしキャンディ」が登場します。

おまけはアクリルチャームが2個ついた欲張り仕様。

複数集めて組み合わせも楽しめます。

タカラトミー「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」

価格：

・ウッディ/ジェシー/バズ・ライトイヤー/エイリアン 各9,350円（税込）

・フォーキー 4,950円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：4歳以上

1分の1サイズのトーキングフィギュア。

映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応しており、約50種類のボイスが収録されています。

エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりします。

またパッケージは劇中デザインをイメージしたものになっています。

タカラトミー「トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション」

希望小売価格：各1,650円（税込）

発売日：2026年6月20日（土）

対象年齢：3歳以上

種類：第1弾・全9種（ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤー、エイリアン、レックス、ブルズアイ、フォーキー、ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリックｖｅｒ．、スマーティー・パンツ

ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。

キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっています。

映画『トイ・ストーリー５』について

公開日：2026年7月3日（金）

公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/toy5

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―。

おもちゃの時代は…もう終わり？子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?

ぬいぐるみやガチャなど、映画『トイ・ストーリー５』の集めたくなるグッズが盛りだくさん！

タカラトミーアーツから登場する、映画『トイ・ストーリー５』のぬいぐるみ、ガチャ、キャンディトイの紹介でした☆

”おもちゃの世界”を舞台にしたフィギュアや盤ゲーム！タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ ”おもちゃの世界”を舞台にしたフィギュアや盤ゲーム！タカラトミー ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』グッズ 続きを見る

© Disney/Pixar

©Just Play,LLC

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウッディ＆バズの大きなぬいぐるみも！タカラトミーアーツ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ appeared first on Dtimes.