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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】34歳会社員、安くて贅沢な最高の休日｜自炊を楽しむ1日Vlog」と題した動画を公開しました。お昼のオムライスから夜の水晶鶏定食まで、料理を楽しみながら1人暮らしを満喫する休日の様子を届けています。



動画は、昼過ぎまで布団の中でゆっくりと過ごした後、昼食作りからスタート。玉ねぎやしめじを炒め、ケチャップや創味シャンタンで味付けしたご飯に、卵をのせたオムライスを手際よく作ります。「少し焦がすのが僕は好きです」と語る通り、しっかり焼いたチキンライスが食欲をそそります。



食後は、こだわりのコーヒータイム。フルーティーな味わいが特徴の「エチオピア シャキッソ」を手挽きし、丁寧にドリップしたアイスコーヒーでプチ贅沢を楽しみます。



夜ご飯のメインは、鶏むね肉を使った「水晶鶏定食」です。そぎ切りにした鶏むね肉に片栗粉と料理酒を揉み込み、沸騰したお湯で1分ほど茹でるのがポイント。茹で上がったプルプルの鶏肉に、青ネギ、醤油、レモン汁などを合わせた特製のさっぱりダレをたっぷりとかけます。さらに、手作りのきんぴらゴボウをマッシュしたじゃがいもと合わせたポテトサラダなどを添え、豪華な定食が完成。実食では「さっぱりタレが凄く合う！」と大満足の様子を見せました。



基本的にはお金をかけずとも、自炊の手間や少しのこだわりで贅沢な1日は作れます。身の丈に合った心地よい暮らしのヒントとして、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏むね肉 1枚

・片栗粉 適量

・料理酒 適量

（タレ）

・青ネギ 適量

・醤油 適量

・レモン汁 適量

・うま味調味料 適量

・生姜（チューブ） 適量



［作り方］

1. 青ネギを小口切りにする。

2. 鶏むね肉をそぎ切りにする。

3. 切った鶏むね肉に片栗粉と料理酒を加え、しっかりと揉み込む。

4. 鍋でお湯をグラグラに沸騰させ、鶏むね肉を入れて1分ほど茹でる。

5. 火が通ったら取り出しておく。

6. 器に青ネギ、醤油、レモン汁、うま味調味料、生姜を入れて混ぜ合わせ、タレを作る。

7. 茹でた鶏むね肉にタレをかけて完成。