キャリートレーニングの必要性

「キャリー」に慣れてもらうことを「キャリートレーニング」と言いますが、ネコちゃんに「トレーニング」って…と二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。

ではまず、キャリーに入ってもらうことの重要性を考えてみましょう。キャリーが必要な状況はどんな時なのか、具体的な状況を挙げていきます。

災害時などの緊急事態への備え

まずは何といっても地震や火災などの緊急時です。パニックになって外に飛び出してしまわないように、また物の落下から守ったりと、愛猫の命を守るためには、すぐにキャリーに入れる必要があります。

トレーニングができていないと、パニックの中で猫を捕まえられず、結果として愛猫を連れて避難できないという最悪の事態につながりかねません。キャリーに入ることは『愛猫の命綱』と考え、必ず備えておきましょう。

動物病院での診察の質の向上

動物病院はネコちゃんの苦手な場所、最上位に入るのではないでしょうか。家から出ることもほとんどない近年のネコちゃんたちにとっては、大緊張のイベントです。

キャリー＝動物病院と紐づけられてしまうと、キャリーを出してくるだけで逃げてしまい、「家の中にいるはずなのに見つからない」「予約時間に間に合わない」「具合が悪いのに連れていけない」といった結果になってしまうこともあります。

キャリーからスムーズに出てこられる、またはキャリーの中で落ち着いていられるネコちゃんは、しっかりと診察や必要な検査をおこなうことができます。これは病気の正確な診断や治療の質にも直結し、ひいては愛猫の健康を守ることに繋がるのです。

ストレスの軽減とトラウマの予防

猫は環境の変化に非常に敏感な生き物です。しかし上記の「避難」や「動物病院」に関わらず、どうしても外出が必要な時もあります。

外出がすでに大きなストレスとなりうるネコちゃんにとって、せめてキャリーの中は「安心・安全」な場所だと認識してもらうことはとても大切です。キャリーに『無理やり』押し込むのではなく、自分から入ってもらうような場所にしていきたいですね。

「キャリーを好いてもらうなんて無理」と思っていませんか？しかし、動物病院で働いていると、診察が終わり次第さっさとキャリーに戻る子はとても多いです。

「家ではあんなにキャリーに入るのを嫌がったのに」と驚かれる飼い主さんも多くいます。「診察室」という空間よりは「キャリー」はネコちゃんにとって安心できる場所です。それを家の中でもキャリーの安心感を上げていくためにはどうしたら良いか。

次は具体的なトレーニングの方法を解説していきます。

具体的なキャリートレーニングの手順

キャリートレーニングの基本は、キャリー＝『良いことが起こる場所』と猫に認識させることです。決して急がず、愛猫のペースに合わせて、数週間から数ヶ月かけてゆっくりと進めましょう。

キャリーを日常の環境に置く

まず、キャリーを押し入れなどにしまわず、リビングや寝室など、猫が普段リラックスしている場所に常設します。ドアは開けたままにし、いつでも自由に出入りできるようにしておきましょう。

キャリー内で「良い体験」をさせる

キャリーの近くや中に、猫が好きなおもちゃやタオル（猫の匂いがついたもの）、おやつなどを置きます。もし可能であれば、キャリーの底に猫用のベッドを敷き、「日常の昼寝スポット」として利用してもらいましょう。

キャリーの中で寝ているのを見かけたら、褒めてあげたり、そっと撫でてあげたりするのも効果的です。

扉を閉める練習（数秒から）

猫が自発的にキャリーの中に入るようになったら、次のステップです。猫がキャリーの中でリラックスしているのを確認し、扉をそっと閉めます。

最初は扉を閉めてすぐに開ける（1～2秒）ことから始め、徐々に閉めている時間を長くしていきます（5秒、10秒、30秒…）。この時も、猫がパニックになったり嫌がったりする様子が出る前にすぐに扉を開け、嫌な記憶を残さないようにしてください。

キャリーを持ち上げる練習

扉を閉めた状態で数分間落ち着いていられるようになったら、キャリーを少し持ち上げて床に戻す練習をします。持ち上げるのは数センチ、数秒で十分です。

徐々に持ち上げる高さを上げ、リビング内を数歩持ち運んでみましょう。この練習中も、猫が落ち着いていれば、扉の隙間からご褒美をあげたり、「いい子だね」と優しく声をかけたりすることが大切です。

短い距離の移動練習

最終段階として、キャリーに猫を入れた状態で、家の中の別の部屋へ移動し、数分間過ごしてから元の場所に戻ります。その後、キャリーから出してたっぷり褒めてあげましょう。

さらに慣れてきたら、車に乗せる練習（エンジンをかけずに車内で過ごす）、そして短時間のドライブ練習へと進めます。病院への移動に慣れさせるために、病院の駐車場まで行き、すぐ帰ってくる練習も有効です。

まとめ

キャリートレーニングは、愛猫の生涯を通じて非常に役立つ大切な準備です。しかしトレーニングといっても、決して焦ってはいけません。

ネコちゃんのペースでキャリーを『安心安全な場所』と認識してもらうことが大事です。「今日は難しいかな」と思ったら後日に再チャレンジと、すぐに切り替えましょう。

再チャレンジの際には、「今までできていたところ」からゆっくり始めるのも肝心です。日々の積み重ねが、愛猫の健康と安全を守ることに繋がります。ぜひ今日から、毎日少しずつ始めていきましょう。

(獣医師提供：池田萌恵)