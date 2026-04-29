元プリンセス プリンセスの渡辺敦子（61）、富田京子（60）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。

恒例のプリプリコーナーで登場。演奏前、ステージで寺田恵子（62）とのトークを展開。寺田の「みんな本物だよ！ 見ておきな！」の呼びかけに会場は歓声でこたえた。

ドラムの富田は「ボーカルって照明がまぶしいんですね。普段ドラムなので…」とドラマーならではのトークを披露した。

「毎年感謝している」という寺田。「ヒット曲がいっぱいあって、毎年違う曲ををやってもみんな知っている」とポツリ。「プリプリはヒット曲がたくさん、そしてSHOW−YAは41年の歴史がある」に会場は拍手でこたえた。

今年は寺田のほかNEMOPHILAのmayu、HAGANEの凪希など計6人のボーカルで「パレードしようよ」「HIGHWAY STAR」「DIAMONDS」の3曲を披露した。

同フェスは87年、「NAONのYAON」として、東京・日比谷野外音楽堂でスタート。通算20回目となる今回は日比谷野音が改修となり、会場を横浜BUNTAIに移して「NAONのBUNTAI」として初開催となった。