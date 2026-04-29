[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](パロ瑞穂)

※15:00開始

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 13 藤井陽也

DF 31 高嶺朋樹

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 9 浅野雄也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 22 木村勇大

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 19 甲田英將

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 1 レナート・モーザー

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

DF 48 立田悠悟

MF 5 小倉幸成

MF 8 江坂任

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 51 白井康介

FW 98 ウェリック・ポポ

控え

GK 52 濱田太郎

DF 6 大森博

DF 26 本山遥

MF 7 竹内涼

MF 66 西川潤

MF 88 山根永遠

FW 9 レオ・ガウショ

FW 40 河野孝汰

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之