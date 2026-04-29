名古屋vs岡山 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ WEST第13節](パロ瑞穂)
※15:00開始
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 51 白井康介
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※15:00開始
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
MF 19 甲田英將
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 レナート・モーザー
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 51 白井康介
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 66 西川潤
MF 88 山根永遠
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之