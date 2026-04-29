【ドロヘドロ】GW特別企画「ギョーザとビールでウォッチパーティー」開催！
好評配信中の『ドロヘドロ Season2』第6話と第7話をキャストと共に同時鑑賞するGW特別企画「ギョーザとビールでウォッチパーティー」が開催される。
＞＞＞第6話と第7話の場面カットをチェック！（写真13点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
現在各配信プラットフォームにて、好評配信中の『ドロヘドロ Season2』。Season2もいよいよ後半に突入し、4月22日（水）に配信された第6話（魔の18）では、「怒涛の展開…！」「とにかく情報過多！」「さらに混沌…」など、驚きや困惑の声がSNSでも上がり、盛り上がりを見せた。
今後の展開への期待が高まるなか、ゴールデンウィークにあわせてキャストと共に本編を楽しむウォッチパーティーの開催が決定いたしました！
カイマン役の高木渉、ニカイドウ役の近藤玲奈と一緒に、カイマンと煙が直接対決するなど物語が大きく動いた第6話（魔の18）と、4月29日に配信開始の第7話（魔の19）を視聴できる。
第6話のウォッチパーティーは5月2日（土）の21：00から、第7話のウォッチパーティーは5月6日（水）の21：00から配信。5月6日（水）23：00からは第8話が各配信プラットフォームにて配信開始されるので、その前に前回までのおさらいとして、ぜひギョーザとビールをお供にコメントやSNS投稿をしながら、いっしょに盛り上がろう。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
＞＞＞第6話と第7話の場面カットをチェック！（写真13点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
今後の展開への期待が高まるなか、ゴールデンウィークにあわせてキャストと共に本編を楽しむウォッチパーティーの開催が決定いたしました！
カイマン役の高木渉、ニカイドウ役の近藤玲奈と一緒に、カイマンと煙が直接対決するなど物語が大きく動いた第6話（魔の18）と、4月29日に配信開始の第7話（魔の19）を視聴できる。
第6話のウォッチパーティーは5月2日（土）の21：00から、第7話のウォッチパーティーは5月6日（水）の21：00から配信。5月6日（水）23：00からは第8話が各配信プラットフォームにて配信開始されるので、その前に前回までのおさらいとして、ぜひギョーザとビールをお供にコメントやSNS投稿をしながら、いっしょに盛り上がろう。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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