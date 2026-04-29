タレントの若槻千夏が２８日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。「年下だけど緊張する」人気女優の名前を明かした。

若槻がＭＣの心理テストバラエティーで、この日はＡＫＢ４８の伊藤百花がゲストで登場した。後輩から慕われる芸能人について若槻は「さっしーじゃないですか？さっしー、後輩にもケアしたり、ご飯行ったりとか。イコラブ（＝ＬＯＶＥ）とかと。そういう意味では両方かも、上も下も」と先輩、後輩問わず慕われていると、元ＡＫＢ４８の指原莉乃の名前を挙げた。

「みんな先輩、優しいでしょ？」と伊藤に尋ねると、「優しいです！」と笑顔。若槻は「優しいよね〜。たかみなとかいいヤツだよね。たかみなが出たときに、絶対的リーダーだなと思った。たかみなとさっしーね、ＴＨＥバラエティー班」と元ＡＫＢ４８総監督の高橋みなみの名前も挙げて絶賛した。

「初対面緊張したなっていうＡＫＢのメンバーって誰ですか？」という若槻の質問に、伊藤は「前田敦子さんですね」と回答。すかさず若槻も「やっぱなー！」と同意。あっちゃん、だって年下だけど私も緊張するもん。全然怒ったりもしないんだけど、何か緊張感あるよね」とうなづいていた。