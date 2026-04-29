テレビを見ながらくつろぐ7歳の男の子と、1つ年上の“姉”フレンチブルドッグのアビーちゃん。ふたりの姿をお父さんがこっそり隠し撮りしていると……？ 男の子のさりげない優しさを捉えた、微笑ましい家族のワンシーンがInstagramで話題です。



【動画】愛犬と息子を隠し撮りしていたら…？

カーペットの上でゴロンと横になって眠るアビーちゃんと、リモコンを手に寝転がりながらテレビを見ていた息子くんの姿から、動画は始まります。



アビーちゃんが寝ていることに気がついた息子くんは、テレビを見ながら起き上がり、ソファの上に置いてある毛布を手に取りました。そして、優しくアビーちゃんに毛布をかけてあげる息子くん…！



少し目を開けて、うれしそうな表情のアビーちゃんが可愛らしい表情を見せます。アビーちゃんに毛布をかけた後は、またカーペットに座りテレビを見続ける息子くん。その自然な優しさから、兄弟のように育ってきたアビーちゃんと息子くんの絆が感じられる動画となりました。



動画を投稿したお父さん（＠burufami）に話を聞きました。



ーー動画の撮影をしていたときのお気持ちを教えてください。



「言葉が通じませんが、心が通じ合っているんだなと思いました」



ーーお父さんから見た、アビーちゃんと息子さんはどのような関係性でしょうか？



「きょうだいであり、親友みたいな関係です」



ーーご家族にとって、アビーちゃんはどのような存在でしょうか？



「家族の一員であり、大事な娘です」



息子くんが見せた、さりげない優しさに多くのコメントが寄せられました。



「えぇ子やわ〜。さりげなくできるところが、ほんま優しく育ってるよね」

「アビーちゃんの最高の相棒ですね♡」

「レディーファースト精神♡未来のモテ男子！」

「アビーちゃん、幸せ度数MAX感がにじみ出てるよ、寝ている姿に！」



Instagram（＠burufami）では、アビーちゃんと全力で向き合う家族の楽しい日常を見ることができます。クスッと笑いを誘う、ユーモアあふれる動画も人気です。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）