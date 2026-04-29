「その服、本当に喜ばれてる？」孫への贈り物で気づいた意外な事実

今回は、友人Aに聞いた、孫への贈り物で気づいた話です。

「喜んでくれている」と思っていた行動に、思いがけない意味がありました。

その事実を知ったとき、Aが感じたこととは──。

楽しみの時間

「え！？ 喜んでくれてると思ってた」

男の子しかいなかったAに、初めて女の子の孫が生まれました。

帰省の予定が決まると「今度はどんな服をプレゼントしよう」と考えるのが自然な流れ。

孫の今のサイズを聞いて、デパートに向かい洋服を用意。

それまで縁がなかったかわいい色のフリルやリボンのついた服。

店頭で見かけるたびに足を止め、色や形を比べながら選ぶ時間が、Aにとっては何よりの楽しみになっていました。

うれしい光景

帰省のたびに、孫はその服を着て顔を見せてくれました。

玄関先でひらりと揺れるフリルを見て、Aは「気に入ってくれている」と自然に受け止めていたのです。

手渡しした服も「お姫様みたい」と喜んで試着してくれました。

くるりと回って見せる姿に、思わず笑みがこぼれます。

お嫁さんも特に何も言わず、その様子を見守っていました。

そのため、Aの中では「喜んでもらえている」という実感が少しずつ積み重なっていったのです。