超大型犬と生後4ヶ月の赤ちゃんは、いつも一緒にいて…？ふたりの尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破しています。

【動画：生後4ヶ月の赤ちゃんと8歳の超大型犬→いつも近くで見守って…愛おしすぎる『ふたりの記録』】

超大型犬と生後４ヶ月の赤ちゃん

TikTokアカウント「torachan_0830」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「とらじろう」君と生後4ヶ月の赤ちゃんの日常です。とらじろう君は赤ちゃんを本当の妹のように大切に思っているらしく、いつも近くで見守ってくれているのだとか。

この日もとらじろう君が赤ちゃんのそばにいたら、上手に寝返りを打てるようになってきた赤ちゃんが、とらじろう君の前足の上にコロンと転がってきたそう。そしてそのままとらじろう君に腕枕をしてもらいながら、胸元の毛をモシャモシャと触ってリラックス…。

赤ちゃんに甘えられて、「可愛いな～」とばかりに嬉しそうなお顔をするとらじろう君。そんなふたりの姿から、お互いのことが大好きなのだと伝わってきます。

ふたりの尊い姿にほっこり

とらじろう君が赤ちゃんにお顔を近づけて、クンクンと匂いを嗅いでいることもあるそうです。どうやら赤ちゃん特有のミルクのような体臭がたまらないようで、匂いを嗅いだ後はご満悦の表情に。

またとらじろう君はのんびりくつろぎたい時も、必ず赤ちゃんの隣に寝転がるのだとか。赤ちゃんもとらじろう君がそばにいてくれるだけで嬉しいのか、ニコニコしながら体に触れるそう。ふたりが仲良く寄り添っている姿が尊くて、見ているだけで幸せな気持ちになります。

超大型犬の愛は誰にも止められない！

ママさんはとらじろう君に、「赤ちゃんが寝ている時は近くに行っちゃダメ」と教えているそう。しかしとらじろう君は赤ちゃんがお昼寝をしている時も、「ママの言うことなんて無視だ！だって大好きなんだもん！」とばかりに隣に行って、一緒にゴロゴロ…。

とらじろう君の赤ちゃんへの愛は、ママさんにも止められないのでした。これからもずっと2人が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

この投稿には「可愛い」「めちゃ子守してる」「ちゃんとお互い通じ合ってる」「ずっと見てられる」といったコメントが寄せられ、2人の愛おしい日常はたくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

とらじろう君とご家族の愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「torachan_0830」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「torachan_0830」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。