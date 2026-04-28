MC総勢17名体制でお届け！声優と夜あそび2026新体制発表
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』の４月20日週の放送にて、2026シーズンのMC新体制を発表した。
４月で９年目を迎えた『声優と夜あそび』2026シーズンでは、MC総勢17名体制で番組をお届け。今回新たに、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が夜あそびMCに初就任するほか、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が１年ぶりにMCとして復帰。
各曜日MCは、月曜日MCを安元洋貴と榎木淳弥（新）、火曜日を日笠陽子（新）と芹澤優、水曜日を小野賢章と畠中祐（復帰）、木曜日を浪川大輔と下野紘、金曜日を関智一と戸谷菊之介（新）、土曜日を岡本信彦と八代拓、日曜日を森久保祥太郎と仲村宗悟（復帰）、そして「繋（コネクト）」を金田朋子、川島零士、そびーが務める。
また、2026シーズンは月曜日から日曜日まで毎日、夜10時より１時間半にわたり放送。月曜日から金曜日は引き続き生放送にて、土曜日・日曜日は収録にてお届けする。また「繋（コネクト）」は、毎月「コネクトWEEK」として、月曜日から金曜日にわたり、１週間の夜あそびをお届けするほか、土曜日または日曜日には、ゲストを迎え１時間半の生放送を実施。さらに今年はYouTubeコンテンツを配信。なお、すべて放送後１週間は最新回が無料で楽しめる。
（C）AbemaTV, Inc.
４月で９年目を迎えた『声優と夜あそび』2026シーズンでは、MC総勢17名体制で番組をお届け。今回新たに、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が夜あそびMCに初就任するほか、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が１年ぶりにMCとして復帰。
また、2026シーズンは月曜日から日曜日まで毎日、夜10時より１時間半にわたり放送。月曜日から金曜日は引き続き生放送にて、土曜日・日曜日は収録にてお届けする。また「繋（コネクト）」は、毎月「コネクトWEEK」として、月曜日から金曜日にわたり、１週間の夜あそびをお届けするほか、土曜日または日曜日には、ゲストを迎え１時間半の生放送を実施。さらに今年はYouTubeコンテンツを配信。なお、すべて放送後１週間は最新回が無料で楽しめる。
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