日銀は「政策金利を据え置き」でも金利上昇は続く? 今から備えたい住宅ローン「固定金利」への借り換え判断

日銀は「政策金利を据え置き」でも金利上昇は続く? 今から備えたい住宅ローン「固定金利」への借り換え判断