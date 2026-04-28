介護職の“応募”から“入職”までにかかる日数は？1万5,871人を徹底分析！

1.応募から入職まで平均39.8日

求人サイトジョブメドレーの「介護職/ヘルパー」カテゴリーの仕事に就いた人が、実際に応募から入職までにかかった日数は平均39.8日、中央値は30日でした。

平均日数には「新年度まで入職を待ってもらった」「資格取得のため急いで入職した」などさまざまなケースが含まれています。また、中央値とは全員のデータを並べたときの真ん中の値で、極端なケースに左右されにくいため、より多くの人の実態に近い日数として参考にしてください。

なお今回の調査では、実際に入職した事業所の選考期間を計測しているため、複数の事業所に応募する場合、転職活動全体の期間は長くなる可能性があります。

2.就業状況別

転職活動は離職してから取り組む場合（離職中）と、仕事をしながら進める場合（就業中）があります。応募から入職までにかかった日数を就業状況ごとに比較しました。

平均日数 中央値日数 離職中 26.6日 22日 就業中 47.8日 39日



その結果、離職中の求職者が平均26.6日（中央値22日）で入職しているのに対し、就業中の場合は平均47.8日（中央値39日）と、平均日数で約20日の差がみられました。

離職している場合は、面接日程の調整や入職時期を比較的柔軟に決めやすい一方、就業中の場合は、勤務の都合に合わせて面接や条件調整を進める必要があるため、入職までに一定の時間を要するケースが多いと考えられます。

3.勤務形態別

平均日数 中央値日数 正職員 48.7日 38日 契約職員（常勤） 40.8日 32日 パート・アルバイト （常勤） 37.3日 29日 パート・アルバイト

（非常勤） 33.6日 27日



正職員と非常勤のパート・アルバイトで11～15日程度の差がありました。これは正職員や常勤の契約職員は、勤務条件や入職時期の調整が必要になることから、入職までに一定の時間がかかりやすいためと考えられます。

一方、パート・アルバイトの場合は、勤務日数や時間の調整がしやすく、比較的早く入職できる傾向があります。

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4.職場のタイプ別

平均日数 中央値日数 グループホーム 35.4日 27日 通所介護・デイサービス 36.2日 28日 訪問介護 36.6日 28日 サービス付き高齢者向け住宅 38.2日 28日 小規模多機能型居宅介護 40.1日 31日 介護老人保健施設 40.2日 30日 特別養護老人ホーム 42.6日 34日 介護付き有料老人ホーム 44.1日 35日 住宅型有料老人ホーム 47.4日 34日 ※200人以上の入職者がいる事業所で、サービス形態を選択している施設を比較

※複数のサービス形態を選択している施設は除外



今回の調査では、職場のタイプによって入職までの日数に違いがあることがわかりました。最も短いグループホームでは平均35.4日（中央値27日）、介護分野でとくに人手が足りないといわれる訪問介護は平均36.6日（中央値28日）でした。

一方、介護付き有料老人ホーム（平均44.1日・中央値35日）や住宅型有料老人ホーム（平均47.4日・中央値34日）など、規模の大きな施設では日数が長くなる傾向があります。

組織規模に応じて採用プロセスや入職時期の調整方法が異なり、選考にかかる期間にも影響している可能性があります。なお、職場のタイプは収入にも影響します。詳しくは以下の記事で解説しています。

介護職の平均年収はいくら？厚労省とジョブメドレーのデータを比較してわかったこと

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5.年代別

年代別にみると20代～50代では40日前後、60代ではほかの年代より4日程度短い平均36.4日となっています。

60代で日数が短くなる点には、雇用形態が関係しています。実際に入職した人のうちパート・アルバイト（非常勤）が占める割合は、30～50代では50％前後ですが、60代は71.9％に増加します。パート・アルバイトの比率が増える分、60代全体の日数が短くなっていると考えられます。

正職員 パート・アルバイト

（非常勤） 20代 平均47.1日

（中央値36日） 平均30.4日

（中央値24日） 30代 平均47.9日

（中央値36日） 平均35.5日

（中央値27日） 40代 平均50.8日

（中央値39日） 平均34.4日

（中央値28日） 50代 平均48.8日

（中央値39日） 平均34.2日

（中央値27日） 60代 平均48.5日

（中央値41日） 平均32.5日

（中央値27日）



正職員と非常勤のパート・アルバイトに分けた場合、どちらの雇用形態も年代による違いは3日程度でした。年齢を重ねることで不利になるということはありませんが、どの年代でもパート・アルバイトは30日以上、正職員は50日近くかかっているため、転職活動を始める際は希望する入職時期から逆算してスケジュールを組むと良いでしょう。

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