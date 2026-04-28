BTSジンとVの顔の動きが完璧にシンクロする姿に反響、メンバーとピックルボール満喫「オチまでかわいい」「爽やかでかっこいい」

【動画】動きが完全にシンクロするBTSジンとV／ラリーを楽しむふたり【写真】悔しそうなジン（3枚目）／タンパ公演のオフショット

BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。メンバーと“ピックルボール”を楽しむ姿を公開した。

■BTS・JIN、Vとピックルボールで対決

現在ワールドツアーを開催中のBTS。4月25・26・28日（現地時間）にアメリカ・フロリダ州 レイモンド・ジェームズ・スタジアムでの公演のため、現在タンパに滞在している。

JINは、ツアーの合間にメンバーたちとアメリカ発祥のラケットスポーツ、ピックルボールを楽しむ写真や動画を3つに分けて投稿。ピックルボールは、「パドル」と呼ばれる小さなラケットで、テニスボールよりやや大きなプラスチック製のボールを使用してラリーを楽しむスポーツだ。

JINはまず、ハングルで「ボールを取り逃すところまで完璧」というキャプションがつけられた動画を公開。V（ヴィ）と並んでベンチに座り、ラリーのボールを目で追っているが、ふたりの顔の動きは、ボールがJINの方に飛んでくるまで完璧にシンクロしている。

ふたつ目は、黒のタンクトップ姿のVとラリーをしている動画。JINはハングルで「テヒョンは達人」とつづり、Vの実力を称賛した。動画には、ふたりのラリーを楽しそうに見守るJ-HOPE（ジェイホープ）の姿も映っている。

3つ目は、グレーのセットアップジャージ姿でプレーするJINの姿を捉えた写真。3枚目には、悔しそうにコートにうずくまるJINが写っている。

SNSには、「完全にシンクロw」「爽やかでかっこいい」「楽しそう」「オチまでかわいい2人」「顔の動きがシンクロしすぎて笑った」「可愛い」など、多くの反響が寄せられている他、「やってみたい！」「テテとジンくんがやったから一気に広まるかも」など、ピックルボールにも注目が集まった。

■写真：BTS、タンパ公演のオフショット