「つまらない老後を送らない」ために必要なことは何か？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

40歳以降にしてはいけないこと

「あとでやろう」

「今はやめておこう」

そうやって、“嫌なこと”を避けていないだろうか。

若いうちは、それでもなんとかなる。

だが40歳を過ぎると、話は別だ。

仕事も人間関係も固まり、やり直しがききにくくなる。

その状態で逃げ続けると、選択肢は一気に減る。

だから、「いやなことを避け続ける」のはやめたほうがいい。​

「いやなことを避け続ける」のはやめよう

もし、「いやなことを避け続ける」とどうなるのだろうか。

ではどうすればいいのか。

できる限り向き合う行動を増やし、避ける行動を減らそう。

そのために「嫌だけどやらなければならないことリスト」をつくることをおすすめする。

こうして一つひとつに向き合う習慣が、

先送りしてきた問題を減らし、選択肢を取り戻していく。

40歳以降の差は、能力ではない。

「嫌なことから逃げるか、向き合うか」その積み重ねで決まるのだ。

逃げ続ければ、人生は狭くなる。

向き合えば、まだまだ人生を楽しむ幅を広げられるだろう。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）