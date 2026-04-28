『スイカゲーム』おなじみBGMの“意外”なタイトルが明かされる「え？」「そうなの!?」「衝撃の事実」
Aladdin Xが提供する「スイカゲーム」の公式Xが28日までに更新され、同ゲームでおなじみのBGMの“意外”なタイトルが公表された。
【動画】思わず口ずさむ…『スイカゲーム』のおなじみBGM
「スイカゲーム」は、小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくゲーム。フルーツ同士をぶつけると、フルーツの種類が変化する。累計1300万DLを突破した人気ゲームとして注目されている。
投稿では、「（音声ONで聞いてね）たらららららん、らんっらら〜ん いつも遊んでくれてるみんななら思わず口ずさんじゃうよね」と動画とともにつづり、「実はこのBGMのタイトル、『猫』だって知ってた？」と明かされた。
フォロワーからは「え、耳慣れてはいますが、猫って名前だったんですか？」「え？」「そうなの!?」「猫!!?果物関係ないっちゃん！」「知らんかったし衝撃の事実なのだけれど！（笑）」「あらスイカちゃんたち可愛い」など、驚きの声が多く上がっている。
【動画】思わず口ずさむ…『スイカゲーム』のおなじみBGM
「スイカゲーム」は、小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくゲーム。フルーツ同士をぶつけると、フルーツの種類が変化する。累計1300万DLを突破した人気ゲームとして注目されている。
投稿では、「（音声ONで聞いてね）たらららららん、らんっらら〜ん いつも遊んでくれてるみんななら思わず口ずさんじゃうよね」と動画とともにつづり、「実はこのBGMのタイトル、『猫』だって知ってた？」と明かされた。
フォロワーからは「え、耳慣れてはいますが、猫って名前だったんですか？」「え？」「そうなの!?」「猫!!?果物関係ないっちゃん！」「知らんかったし衝撃の事実なのだけれど！（笑）」「あらスイカちゃんたち可愛い」など、驚きの声が多く上がっている。