『スイカゲーム』おなじみBGMの“意外”なタイトルが明かされる　※画像はイメージです

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　Aladdin Xが提供する「スイカゲーム」の公式Xが28日までに更新され、同ゲームでおなじみのBGMの“意外”なタイトルが公表された。

【動画】思わず口ずさむ…『スイカゲーム』のおなじみBGM

　「スイカゲーム」は、小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくゲーム。フルーツ同士をぶつけると、フルーツの種類が変化する。累計1300万DLを突破した人気ゲームとして注目されている。

　投稿では、「（音声ONで聞いてね）たらららららん、らんっらら〜ん いつも遊んでくれてるみんななら思わず口ずさんじゃうよね」と動画とともにつづり、「実はこのBGMのタイトル、『猫』だって知ってた？」と明かされた。

　フォロワーからは「え、耳慣れてはいますが、猫って名前だったんですか？」「え？」「そうなの!?」「猫!!?果物関係ないっちゃん！」「知らんかったし衝撃の事実なのだけれど！（笑）」「あらスイカちゃんたち可愛い」など、驚きの声が多く上がっている。