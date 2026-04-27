細木かおり、母・細木数子さんの真実語る 黒い交際を否定「本当にないから」「非道なことはしていない」
六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、細木数子さんの“真実”を語った。世間で取り沙汰された“黒い交際”を否定するとともに、その素顔や家族への思いを明かしている。
【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着
数子さんは人生相談番組で高視聴率を記録し、“視聴率の女王”と呼ばれた一方、強烈なキャラクターからさまざまな憶測も呼んできた。こうした声について細木は「『万人に好かれる必要ない』『わかんないやつはいい』と言っていた」と振り返り、“黒い交際”については「それはマジで私も語りたい」「本当にないから」「非道なことはしていない」ときっぱり否定した。
また、「人が良すぎるっていうか…困っていたら人助けちゃう」と、身近で見てきた母の人柄にも言及。鑑定料が一律10万円だった当時も、「なけなしで10万円を握りしめてくる人に対して、最後に『これ私からだから』って返すこともあった」と、愛情深い一面を明かした。
現在、細木は数子さんが晩年を過ごした京都の別邸と東京を行き来する生活を送る。敷地面積約700坪、総工費約20億円の別邸には、日本庭園や高価な調度品が並び、1億円超の指輪やエルメスのバーキンなども受け継いでいる。さらに、第68代横綱・朝青龍から贈られたまわしも披露し、「『日本の母』っておっしゃってくださって、親交があった」と語った。
養子縁組で姪から娘となった経緯については、「家族もいない中でこの世を去るのは嫌というのが一番だったと思う」と回顧。「お金で買えないものがある」と教えられてきたといい、家族の大切さを強調した。
晩年の数子さんについては、「行きたいこともやりたいことも全部やったし、何よりあんたたちがいる」と語っていたことを明かし、「やっぱり一番は家族。子どもが大好きな人だった」と振り返った。
番組ではこのほか、占い番組のオファーを断る理由やドラマ化の裏話なども紹介。強烈なイメージの裏にあった素顔と、その意思を受け継ぐ細木の現在が描かれている。
【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着
数子さんは人生相談番組で高視聴率を記録し、“視聴率の女王”と呼ばれた一方、強烈なキャラクターからさまざまな憶測も呼んできた。こうした声について細木は「『万人に好かれる必要ない』『わかんないやつはいい』と言っていた」と振り返り、“黒い交際”については「それはマジで私も語りたい」「本当にないから」「非道なことはしていない」ときっぱり否定した。
現在、細木は数子さんが晩年を過ごした京都の別邸と東京を行き来する生活を送る。敷地面積約700坪、総工費約20億円の別邸には、日本庭園や高価な調度品が並び、1億円超の指輪やエルメスのバーキンなども受け継いでいる。さらに、第68代横綱・朝青龍から贈られたまわしも披露し、「『日本の母』っておっしゃってくださって、親交があった」と語った。
養子縁組で姪から娘となった経緯については、「家族もいない中でこの世を去るのは嫌というのが一番だったと思う」と回顧。「お金で買えないものがある」と教えられてきたといい、家族の大切さを強調した。
晩年の数子さんについては、「行きたいこともやりたいことも全部やったし、何よりあんたたちがいる」と語っていたことを明かし、「やっぱり一番は家族。子どもが大好きな人だった」と振り返った。
番組ではこのほか、占い番組のオファーを断る理由やドラマ化の裏話なども紹介。強烈なイメージの裏にあった素顔と、その意思を受け継ぐ細木の現在が描かれている。