「docomo Starlink Direct」本日スタート、Galaxyは国内最多をアピール
Galaxy S26など「docomo Starlink Direct」をサポート
ドコモの衛星通信サービス「docomo Starlink Direct」が、本日27日にサービスが開始された。衛星通信「Starlink」とスマートフォンが直接通信できるサービスで、サムスン電子ジャパンは、「国内最多の対応端末数」とアピールする。
「docomo Starlink Direct」は、対象のスマートフォンやiPhoneで4Gまたは5G通信が圏外の場合に、通信衛星と直接通信して、メッセージのやりとりや対応アプリのデータ通信などが利用できるようになるサービス。全国と領海内で利用できる。
ドコモでは、同社の料金プランを契約するユーザーは、当面無料、申し込み不要で利用できる。
サムスン電子ジャパンは、ドコモから発売しているSamsung Galaxyシリーズのうち、次の30の製品で同サービスに対応している。Samsung Galaxy S26/S26+/S26 Ultra Samsung Galaxy S25/S25 Ultra Samsung Galaxy S24/S24 Ultra Samsung Galaxy S23/S23 Ultra Samsung Galaxy S22/S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold7/Flip7 Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 Samsung Galaxy Z Fold5/Flip5 Samsung Galaxy Z Fold4/Flip4 Samsung Galaxy A57 5G Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A25 5G ファイル送受信とデータ通信が非対応の機種
Samsung Galaxy S21 5G/S21 5G Olympic Games Edition/S21 Ultra 5G Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3