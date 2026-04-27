俳優パク・ボゴム&IVE・ウォニョン、“11歳差”とは思えぬ美男美女ショットに反響

俳優パク・ボゴムとIVEのウォニョンが、圧倒的なビジュアルの相性を披露した。

4月26日、パク・ボゴムは自身のインスタグラムを更新し「日常の魔法のような瞬間」というコメントを添えて、数枚の写真を投稿した。

【写真】パク・ボゴム&ウォニョン、“美男美女”SHOT

公開された写真は、23日にソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催されたダイソンコリアのポップアップストアで撮影されたもの。パク・ボゴムがウォニョンと親しげに自撮りをする姿が収められており、注目を集めた。

パク・ボゴムはホワイトシャツ姿で笑顔でカメラを見つめている。その後ろでウォニョンが爽やかなピースサインとともに人形のような美貌を披露。2人はまるで漫画から飛び出してきたような完璧なビジュアルと雰囲気を放ち、ファンの感嘆を誘った。

1993年生まれのパク・ボゴムと2004年生まれのウォニョンには、11歳の年齢差があるものの、それを忘れさせるほどの見事なビジュアルの調和で話題を呼んだ。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）

なお、パク・ボゴムは次回作として映画『夢遊桃源図』（原題）と映画『刀：コドゥマクハンの剣』（原題）の撮影に邁進している。

また、ウォニョンが所属するIVEは、5月27日に日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリースする。さらに6月24日には2度目の東京ドーム公演を控えている。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。