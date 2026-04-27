「全てが面白い」少女漫画の定番シチュでまさかの演出！転ぶヒロインの助け方がインパクト抜群のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

4月25日（土）に放送された第4話では、倒れそうになったくるみをエータが助ける“少女漫画の定番シチュエーション”が繰り広げられるも、その演出はインパクト抜群で…!?

【映像】BGMが壮大すぎる!? エータのくるみ救出シーン

◆くるみのピンチにエータが急加速！

第4話では、打ち合わせに向かおうとしたくるみが、スマートフォンが無いことに気づく場面が。くるみはすぐに引き返そうとするが、振り向いたタイミングで、大きなパネルを運んでいた人とぶつかってしまう。

くるみが後ろに倒れそうになった瞬間、彼女のピンチに気づいたエータが急加速！ アンドロイドの能力を遺憾なく発揮し、くるみが倒れる前に彼女の腰に手を回して支えた。

するとくるみの片足が高く上がり、まるで社交ダンスでもしているかのような“絵になる体勢”に。さらにこのシーンでは壮大で神々しいBGMがかかっており、インパクト抜群に仕上がっていた。

この強烈な演出に、SNS上では「全てが面白い」「何このポーズｗ」「急な社交ダンスポーズ笑ってしまったw」「いや受け止めの尺長いってwww」「BGM壮大すぎるw」といったコメントが投稿されていた。