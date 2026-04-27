「帯状疱疹の初期症状」はご存知ですか？受診すべき診療科も解説！【医師監修】

帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）の再活性化によって発症する病気で、皮膚に強い痛みや赤い発疹、水ぶくれが現れるのが特徴です。多くの方が子どもの頃に水ぼうそうにかかっており、そのウイルスが体内に潜伏しているため、年齢や体調によっては誰にでも再発する可能性があります。

本記事では、帯状疱疹の初期症状や診断方法などを整理してご紹介します。症状の進行や合併症を防ぐために、どのようなタイミングで医療機関に相談するべきかも詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「帯状疱疹は何科」を受診すべき？受診の目安となる症状も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

林 良典（医師）

帯状疱疹の初期症状と診療科目

【出身大学】名古屋市立大学【経歴】東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。【資格】医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医・指導医、日本緩和医療学会認定登録医、禁煙サポーター

帯状疱疹ではどのような初期症状が現れますか？

帯状疱疹の初期には、皮膚にピリピリとした痛みや違和感が生じ、数日以内に赤い発疹や小さな水ぶくれが現れます。左右どちらか一方に限局し、神経の流れに沿って帯のように広がることが多く、胸や腹部、顔面などに出現します。なかには痛みだけが先に現れ、皮膚症状が遅れて出ることもあります。

帯状疱疹で受診する目安を教えてください

帯状疱疹は早期に治療を始めることで、重症化や後遺症のリスクを減らすことができます。皮膚にピリピリとした違和感や痛みを感じたら、発疹が出ていなくても受診を検討しましょう。発疹が出た場合はできるだけ早く受診し、正確な診断と治療につなげることが大切です。

帯状疱疹が疑われる際は何科を受診すればよいですか？

皮膚症状がある場合は皮膚科が適切です。皮膚の状態と神経の分布を見て診断されることが多いため、まず皮膚科の受診を検討しましょう。顔面や目の周囲に症状が出た場合は、眼科や耳鼻咽喉科など部位に応じた専門科への受診が必要になることもあります。

帯状疱疹は規模の大きい病院で診てもらうべきですか？

初期の帯状疱疹であれば、地域のクリニックや皮膚科でも診断と治療が可能です。全身状態が悪い場合や合併症が疑われる場合には、より専門的な対応ができる総合病院が適しています。症状の重さや出現部位に応じて判断します。

編集部まとめ

帯状疱疹は、免疫力の低下をきっかけにウイルスが再活性化して起こる病気です。初期症状に気付いたら、ためらわず医療機関への相談が重要です。適切なタイミングで治療を受けることで、痛みの軽減や合併症の予防につながります。治療後も痛みが残る場合は、専門的な治療を受けましょう。

参考文献

日本皮膚科学会｜帯状疱疹診療ガイドライン 2025

日本皮膚科学会｜ヘルペスと帯状疱疹

眞鍋 治彦, 久米 克介, 加藤 治子, 前原 大, 平田 顕士, 急性期の帯状疱疹の治療, 日本臨床麻酔学会誌, 2008, 28 巻, 1 号, p. 2-11