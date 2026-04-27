Ryosuke Yamadaが自身2枚目となるアルバム『Are You Red.Y?』より、リード曲「MAGIC MUSIC」の先行配信を開始した。

本楽曲は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード曲とは違った魅力を放つ、キラキラとした王道POPソング。心弾むメロディーと多幸感に包まれた歌詞が耳に残る一曲になっている。

さらに、4月27日（月）21:00にはHey!Say!JUMP公式YouTubeにて本楽曲のミュージックビデオがプレミア公開される。キュートなアニメーション、華やかな花火などで彩られた楽しく煌びやかなミュージカルテイストのMVに仕上がっているとのことだ。

■「MAGIC MUSIC」

2026年4月27日(月) 0:00〜 配信スタート

https://RyosukeYamada.lnk.to/MAGIC_MUSIC

作詞： YUUKI SANO 作曲：YUUKI SANO / たんしょそら 編曲：たんしょそら