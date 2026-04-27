スズキ「スイフト」の最安グレードとは

スズキのラインナップのなかでも、スポーティな走りと洗練されたデザインで人気を集めるコンパクトカーが「スイフト」です。そのなかでも、最も手頃な価格設定で提供されている「XG（2WD）」とはどのようなグレードなのでしょうか。

スイフトは、2000年にスイフト（HT型）として登場。その後、2004年にはプラットフォームを一新し、スズキのクルマづくりを象徴する世界戦略車として歩んできました。

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Bセグメントに属し、軽快なハンドリングや欧州車にも引けを取らない走行性能を備えた一台として開発。

国内外で数々の賞を受賞しており、実用性と趣味性を両立したモデルとして高い需要を誇ります。

現行モデルは2023年12月に登場。スズキでは2004年誕生のモデルを初代として公式にカウントしており、これにならうと通算4代目にあたります。

4代目では「日常の移動を遊びに変える」をテーマに刷新されました。

ボディサイズは全長3860mm×全幅1695mm×全高1500mm（4WDは1525mm）、ホイールベース2450mmと、取り回しの良いコンパクトな5ナンバーサイズを維持しています。

エクステリアは、「一目見たら印象に残るデザイン」をテーマに、個性や走りを想起させる先進的なスタイリングが施されています。また、流麗なラウンドフォルムと張り出したフェンダー、軽快なフローティングルーフが躍動的な走りを演出します。

インテリアはドライバーとクルマの一体感を表現するようなインパネとドアトリムを繋げたデザインが特徴です。

パワートレインには、新開発の1.2リッター直列3気筒エンジン「Z12E型」を搭載。駆動方式は前輪駆動の2WDと、フルタイム4WDの2種類です。

グレード展開は、充実装備の「HYBRID MZ」、中間グレードの「HYBRID MX」、そしてエントリーモデルの「XG」という3種類を軸としています。MZとMXでは、エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドが搭載されています。

また、トランスミッションには基本的に新開発のCVTが組み合わされていますが、MXグレードには今となっては貴重な5速MT（マニュアルトランスミッション）車も設定されています。

2024年11月には、歴代モデルから引き継いできたデザイン性や走行性能、最新の運転支援システムなどが評価され、4代連続となる「2025年次 RJC カー オブ ザ イヤー」を受賞。

2025年7月には世界累計販売1000万台を突破するなど、その人気は衰えるところを知りません。

そんなスイフトの中で最も安価なモデルとなるのがガソリン車の「XG（2WD）」です。

エクステリアでは、ピアノブラック調のフロントグリルを採用した精悍な表情は上位モデルと共通ですが、足元には、XG専用サイズとなる175／65R15タイヤと15インチホイールキャップを装備。

ヘッドランプにはLEDを採用しており、夜間の視認性も確保されています。

インテリアでは、ドライバーを中心に操作系を配置したコックピット風のレイアウトを採用。浮遊感のあるインパネのミドル形状により、軽快さと先進性が表現されています。

燃費性能も高く、最廉価グレードながらもWLTCモード燃費は23.4km／Lという優れた数値を達成しました。

安全装備についても「デュアルセンサーブレーキサポートII」や、アダプティブクルーズコントロール（全車速追従機能付）が標準装備されており、エントリーグレードながら妥協のない内容となっています。

XG（2WD）の価格（消費税込）は、172万7000円です。最上級グレードであるHYBRID MZ（4WD）の233万2000円と比較して、60万円以上も安く設定されています。

走りの基本性能をしっかりと磨き上げ、最新の安全技術も備えたスイフトの最安モデル。コストパフォーマンスを重視しながらも、クルマ本来の運転する楽しさを求めるユーザーにとって、最適な選択肢といえるでしょう。