青椒肉絲（チンジャオロース）の味つけ黄金比！人気のオイスターだれで簡単本格味

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なんとなく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺが提案したいのが、いつでも味つけに成功する魔法の配合、「味つけ黄金比率」です！　量りやすく覚えやすいシンプルな配合で、試作を重ねた自信作。今回は、黄金比率のたれで失敗なく作れる、シャキッとした食感が魅力の中華料理「青椒肉絲(チンジャオロース)」のレシピをご紹介します！　

たとえば、「青椒肉絲(チンジャオロース)」の味つけなら。

オイスターだれの黄金比率

この「オイスターだれ」ってどんな味？

こくのあるオイスターソースをしょうゆできりっとひきしめた、力強い味。濃いうまみと塩けで、ご飯がすすみます。中華風の肉や野菜炒め、麺メニューで幅広く登場。

この「オイスターだれ」、ほかにもこんなメニューに使えます！

レタスのオイスター炒めは中華料理の定番。そのほか、青梗菜、豆苗など青菜炒めの味つけや、あんかけ焼きそばのあんにも。

黄金比率の
青椒肉絲（チンジャオロース）

ジューシーな牛肉とうまみの濃いたれで、大満足のおかずに！
ピーマンのシャキシャキ感が命なので、炒めすぎは厳禁です。

材料 （2〜3人分）

牛もも肉（焼き肉用）　150gピーマン　5個たけのこの水煮　100gしょうが　1かけ〈オイスターだれ〉　・オイスターソース　大さじ1　・しょうゆ　大さじ1　・酒　大さじ1片栗粉　小さじ2酒　小さじ2塩　少々こしょう　少々サラダ油　大さじ1ごま油　少々

下準備

・ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に幅5mmに切る。
・たけのこは水けをきり、ピーマンの長さに合わせて5mm角の棒状に切る。
・しょうがは皮をむき、みじん切りにする。

作り方

1肉を切り、下味をもみ込む

牛肉は幅7〜8mmに切ってボールに入れ、酒、片栗粉、塩、こしょうを加える。手でもみ込みながら、調味料と粉を牛肉にしっかりとなじませる。オイスターだれの材料を混ぜる。
POINT!
青椒肉絲で使う赤身の牛肉は、そのまま炒めるとパサつきやすいもの。片栗粉でガードし、肉のうまみを閉じこめて炒めれば、柔らかくジューシーな仕上がりに！　

2肉を炒める

フライパンにサラダ油を中火で熱する。牛肉を加え、ほぐすようにしながら1〜2分炒める。完全に色が変わればOK。

3野菜を炒め、たれを加える

ピーマン、たけのこ、しょうがを加え、強火にする。全体に油が回るように大きく混ぜながら、2分ほど炒める（ここではまだピーマンに完全に火を通さず、青々と張りのある状態でOK）。たれを回し入れる。

4たれをからめる

たれを全体にからめながら、さらに30秒ほど手早く炒める。ごま油を加え、ひと混ぜして火を止める。
（1/3量196kcal、塩分1.7 g）

【編集部試作メモ】
素材を「切りそろえる」ことがすごく大事！ きちんと切れば、食感も見た目もよくなるのでファイト〜♪（編集F）

オイスターだれを使って
『牛こまとブロッコリーの
オイスター炒め』

同じたれでちょっとアレンジ！　ブロッコリーの房にたれがよくからみ、食べごたえのある一品に。

材料 （2〜3人分）

牛こま切れ肉　150gブロッコリー（小）　1株（約200g）ねぎ　1本オイスターだれ（上記レシピ参照）　全量片栗粉　小さじ2酒　小さじ2塩　少々こしょう　少々サラダ油　大さじ1ごま油　少々

作り方

1

ブロッコリーは小房に分け、太い茎は皮をむいて幅7〜8mmの輪切りにする。塩少々（分量外）を入れた熱湯で2分ほどゆで、ざるに上げて水けを拭き取る。ねぎは斜め薄切りにする。

2

上記の青椒肉絲の作り方を参照し、同様にする。ただし作り方（1）で肉は切らずに下味をつけ、（3）でブロッコリー、ねぎを加えて1分ほど炒める。
（1/3量243kcal、塩分1.7 g）

カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！

昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
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「味つけ黄金比率」で基本の料理100

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料理/市瀬悦子　撮影/郄杉 純　スタイリスト/浜田恵子