5歳差男女が“夜の混浴デート”へ…美肌あらわな急接近にMC横澤夏子「すぐ脱いじゃって」「ドキドキしちゃう」

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』。Season3の初回では、男女5人が大正時代にタイムトラベル。彼らがその時代のファッションに身を包んで恋を育む様子を、MCの横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己がスタジオから見守った。

4月26日（日）に放送された第2回目では、女性側が好きな男性を選び“夜のデート”へ。26歳と21歳で5歳差のはるき（階晴紀）＆ここね（心響）ペアが“混浴デート”をすることになり、想像を上回る急接近にスタジオでは衝撃が走った。

【映像】初対面の男女が混浴→攻めた指令に挑戦！

今回も俳優のはるき、俳優のここね、俳優のまさき（姫子松柾）、モデルのかずま（和真）、俳優・モデルのあいり（芝藍梨）の計5人がデートに参加。前回は男性陣がデートしたい相手を選ぶ形式だったが、今回は女性が男性を選ぶよう指令が出される。

そこでここねがデートの相手に選んだのは、はるき。「夜の温泉デート」と「大正バーデート」のどちらかを選ぶことになり、大胆にも温泉でのデートをチョイスした。

その後、服を脱ぎ温泉に浸かるはるきの姿が映し出されると、スタジオのMC陣は「嘘でしょ」「混浴？」と困惑。横澤は興奮気味に「はるき、すぐ脱いじゃって」と口を手で覆う。

「これドキドキしちゃうよね」と一同が盛り上がるなか、期待通りここねも温泉に登場。

一緒に湯船に浸かりながら2人は和やかに会話を交わすが、はるきは恥ずかしさで視線が泳いでおり、初々しい様子が微笑ましいデート映像となっていた。