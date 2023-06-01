５戦連続先発の田中碧はシュート精度を欠く…リーズは０−１で敗れ、53年ぶりのFA杯決勝進出ならず。危機的状況のチェルシーに屈す

５戦連続先発の田中碧はシュート精度を欠く…リーズは０−１で敗れ、53年ぶりのFA杯決勝進出ならず。危機的状況のチェルシーに屈す