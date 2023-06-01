５戦連続先発の田中碧はシュート精度を欠く…リーズは０−１で敗れ、53年ぶりのFA杯決勝進出ならず。危機的状況のチェルシーに屈す
現地４月26日に開催されたFAカップ準決勝で、田中碧を擁するリーズは、４日前にロシニア監督を電撃解任したチェルシーと聖地ウェンブリーで対戦。プレミアリーグ７試合連続で出番なしを乗り越え、定位置を奪還した田中は、公式戦５試合連続で先発した。
開始４分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。ダブルボランチの一角を担う田中が、ドライブをかけたシュートで狙うも落ち切らず、クロスバーの上を大きく越えてしまう。
さらに15分には、アーロンソンが抜け出して超が付く決定機を迎えるが、GKサンチェスに目一杯伸ばした右足で防がれてしまう。
先制点を奪えずにいると、23分にネトのクロスから、ゲームキャプテンを務めるエンソ・フェルナンデスにヘッドで叩き込まれ、先制を許す。
０−１で折り返したリーズは、後半の頭に２枚替えを実施。ロドンとシュタッハを送り込む。すると、46分にロングスローの流れから、ピッチに入ったばかりのシュタッハが強烈なミドルシュートを放つが、再びサンチェスの好守に遭う。
１点が遠いなか、65分にはペナルティエリア内でセカンドボールに反応した田中がボレーシュート。しかし上手くミートできず、枠の左に外れる。
ファルケ監督は74分にも２枚替えを行ない、ヌメチャとニョントを投入。田中はこのタイミングでベンチに下がった。
結局、０−１でタイムアップ。プレミアリーグで15位のリーズは、８万2542人が詰めかけたビッグマッチを落とし、53年ぶりの決勝進出を逃した。優勝チームには、ヨーロッパリーグの出場権が与えられるだけに痛い敗戦となった。
一方、直近のブライトン戦で、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫したチェルシーは、マクファーレン暫定監督のもと、マンチェスター・シティが待つファイナルに駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙ヘッドで被弾…エンソ・フェルナンデスに浴びた決勝点
開始４分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。ダブルボランチの一角を担う田中が、ドライブをかけたシュートで狙うも落ち切らず、クロスバーの上を大きく越えてしまう。
先制点を奪えずにいると、23分にネトのクロスから、ゲームキャプテンを務めるエンソ・フェルナンデスにヘッドで叩き込まれ、先制を許す。
０−１で折り返したリーズは、後半の頭に２枚替えを実施。ロドンとシュタッハを送り込む。すると、46分にロングスローの流れから、ピッチに入ったばかりのシュタッハが強烈なミドルシュートを放つが、再びサンチェスの好守に遭う。
１点が遠いなか、65分にはペナルティエリア内でセカンドボールに反応した田中がボレーシュート。しかし上手くミートできず、枠の左に外れる。
ファルケ監督は74分にも２枚替えを行ない、ヌメチャとニョントを投入。田中はこのタイミングでベンチに下がった。
結局、０−１でタイムアップ。プレミアリーグで15位のリーズは、８万2542人が詰めかけたビッグマッチを落とし、53年ぶりの決勝進出を逃した。優勝チームには、ヨーロッパリーグの出場権が与えられるだけに痛い敗戦となった。
一方、直近のブライトン戦で、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫したチェルシーは、マクファーレン暫定監督のもと、マンチェスター・シティが待つファイナルに駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙ヘッドで被弾…エンソ・フェルナンデスに浴びた決勝点