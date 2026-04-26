女子ゴルフの渋野日向子が２６日、自身のインスタグラムを更新。「私の大切な家族、大好きな朔が少し前に旅立ちました」などと記し、愛犬の死を報告し、思い出の写真を投稿した。

「いつもどんな時もご声援本当にありがとうございます。今日は少し私の家族のお話を」と書き出した渋野は「私の大切な家族、大好きな朔が少し前に旅立ちました あまりにも突然すぎて、今でも全く受け止めきれていません。帰ったらしっぽふりふりして待ってくれてた朔が帰ってもいないって思うと悲しすぎてつらすぎて現実から逃げたくなります」と悲痛な思いをつづった。

「でも多分朔は今の自分を見兼ねてそばに行かなきゃ！って思ったのかもしれません よくわかったね朔」とも。周囲が愛犬がデザインされたヘッドカバーやヤーデーブックカバーなど様々なグッズを作ってくれたといい「自分の周りには朔がいっぱい！」と渋野。今季はなかなか思うような結果を出せていないが「寂しいけど、寂しすぎるけど、これからも朔と共に全力で戦ってまいります 頑張ろうな朔！」と決意表明し、「生まれてきてくれて、渋野家にきてくれて本当にありがとう 大好きだよ」と感謝と愛で締めくくった。