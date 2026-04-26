スピードスケート女子で五輪４大会に出場して計１０個のメダルを獲得し、今季限りで現役を引退した高木美帆さんが２６日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶 日曜日のそれ」に出演。１７日に行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会について語った。

園遊会で高木さんは代表メンバーとともにあでやかな振袖姿で出席。鶴瓶から「あれは、ええで。めちゃめちゃええで。日頃そんな姿見てないから。綺麗やん」と褒められた。高木さんは照れくさそうに「普段は？」と問うと、鶴瓶は「普段はかわいい。言うてたんやんな、普段は戦いの顔やんか」と答えると、高木さんは「確かに現役引退してから顔が穏やかになったねって（周囲に言われる）」と応じた。

その園遊会の感想を問われると「ありがたいことに私は３度目の園遊会だったので、緊張よりも着物がきついな」と予想外の答えが。「食べる余裕が。帯ってきつく締めるじゃないですか、着崩れないように。食べる余裕（がないの）と、この上等な着物を汚すわけにはいかないという使命感から」と、提供された食事やドリンクを十分に楽しめなかったと振り返った。

鶴瓶から「おっさん（の感想）や」とツッコまれると「着慣れないので。そこに対しての恐怖心が。着物を汚すか、汚さないかの恐怖感がありましたね」と話していた。