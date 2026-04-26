牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会 / Amazon「新Fire TV Stick HD」【まとめ記事】
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）よりグランドメニューをリニューアルする。リニュアルに先立ち、4月22日（水）、メディア向けに新商品試食が実施された。今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というお客様の声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
Amazonは、世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズに*1、使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD」を発表した。Fire TV Stick HDは、6,980円（税込）というお手頃な価格ながら*2、前モデルと比較して平均30%の高速化*3を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装など、お客様のニーズに合わせ多くの改善を実現したモデルだ。
■6年ぶりとなるロードサイド店舗！いきなり！ステーキ、茨城県水戸市にオープン決定
株式会社ペッパーフードサービスは、2026年4月22日(水)に「いきなり！ステーキ水戸インター店」をオープンする。茨城県内では5店舗目となり、ロードサイド店舗としては、6年2か月ぶりのオープンとなる。「いきなり！ステーキ水戸インター店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けているほか、神田北口店に導入した調理設備《スチームコンベクションオーブン》を採用している。
■高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」を発売した。画面の高さ（中心部）を約138.5cmから190.5cmの間で無段階に固定できるタブレット用スタンド。ソファに座ってのくつろぎ時間から、ランニングマシーンを使用しながらの動画視聴まで、用途や使う人の目線に合わせて最適な高さに設定でき、常に快適な姿勢で画面を見ることができる。
■トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）よりグランドメニューをリニューアルする。リニュアルに先立ち、4月22日（水）、メディア向けに新商品試食が実施された。今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というお客様の声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
■長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、豊富な機能により、身体に合わせてきめ細やかな調整ができるハイグレードなメッシュチェア「SNC-NET26BK」を5月下旬に発売する。本製品は、日本人男性の平均身長をもとにベストな高さを算出し制作した。収納式フットレストやロッキング機能、位置調整が可能なアームレストとヘッドレストなど、極上の座り心地を叶える充実した機能を搭載している。通気性の良い全面メッシュ生地は内部にナイロンを編み込んだ二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせている。背と座両方に通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地を採用し、強靭さと弾力性を持ちあわせている。高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアだ。
■スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
Amazonは、世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズに*1、使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD」を発表した。Fire TV Stick HDは、6,980円（税込）というお手頃な価格ながら*2、前モデルと比較して平均30%の高速化*3を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装など、お客様のニーズに合わせ多くの改善を実現したモデルだ。
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■6年ぶりとなるロードサイド店舗！いきなり！ステーキ、茨城県水戸市にオープン決定
株式会社ペッパーフードサービスは、2026年4月22日(水)に「いきなり！ステーキ水戸インター店」をオープンする。茨城県内では5店舗目となり、ロードサイド店舗としては、6年2か月ぶりのオープンとなる。「いきなり！ステーキ水戸インター店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けているほか、神田北口店に導入した調理設備《スチームコンベクションオーブン》を採用している。
■高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」を発売した。画面の高さ（中心部）を約138.5cmから190.5cmの間で無段階に固定できるタブレット用スタンド。ソファに座ってのくつろぎ時間から、ランニングマシーンを使用しながらの動画視聴まで、用途や使う人の目線に合わせて最適な高さに設定でき、常に快適な姿勢で画面を見ることができる。
■トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）よりグランドメニューをリニューアルする。リニュアルに先立ち、4月22日（水）、メディア向けに新商品試食が実施された。今回は、「味変やアレンジもしながら焼肉をもっと楽しみたい」というお客様の声を背景に、トッピングおよびタレを全16種に拡充。焼肉の楽しみ方をより自由に広げる。さらに、過去に人気を博し販売休止となっていた“たれ焼肉”の味を再現した「醤ダレ」シリーズの復活や、復刻・新メニューの追加、サイズバリエーションの拡充により、牛角史上最大級の新商品が登場する。
■長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
サンワサプライ株式会社は、豊富な機能により、身体に合わせてきめ細やかな調整ができるハイグレードなメッシュチェア「SNC-NET26BK」を5月下旬に発売する。本製品は、日本人男性の平均身長をもとにベストな高さを算出し制作した。収納式フットレストやロッキング機能、位置調整が可能なアームレストとヘッドレストなど、極上の座り心地を叶える充実した機能を搭載している。通気性の良い全面メッシュ生地は内部にナイロンを編み込んだ二重構造で、強靭さと弾力性を持ちあわせている。背と座両方に通気性の良い全面エラストマーメッシュ生地を採用し、強靭さと弾力性を持ちあわせている。高耐久なクラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現した頑丈なチェアだ。
■スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
Amazonは、世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズに*1、使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD」を発表した。Fire TV Stick HDは、6,980円（税込）というお手頃な価格ながら*2、前モデルと比較して平均30%の高速化*3を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装など、お客様のニーズに合わせ多くの改善を実現したモデルだ。
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