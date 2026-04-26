佐々木が6回途中4失点で降板

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、6回途中まで5奪三振7安打4失点の粘投。2回以降、毎回得点を許したが、最小失点で切り抜け、相手に流れを渡さなかった。米記者は、今季5度目の先発マウンドとなった佐々木の“進化”に注目した。

「ジ・アスレチック」のケイティ・ウー記者は、自身のX（旧ツイッター）で、佐々木が投じたスプリットを取り上げた。同記者は「特に際立っているのはスプリット。以前より投げる回数が増え、威力も増している。平均球速は89.8マイル（約144.5キロ）に達しており、（昨）シーズン平均より5マイル（約8キロ）近く上回っている」と、右腕の“伝家の宝刀”に見えた変化を伝えた。

MLB公式のドジャース番ソニア・チェン記者は“魔球”に注目した。自身のXで「スプリッターの使用率（53％）、球速（4.5mph：約7.2キロ）、スピン量（596rpm：回転数）が大幅に増加した」と投稿し、この試合はスプリットが佐々木の生命線になっていたと伝えた。

佐々木は毎回のようにピンチを背負いながらも5回0/3を7安打4失点。99球（ストライク66球）は今季最多となった。勝ち投手の権利をもって降板しており、このままチームが勝利すれば、佐々木に昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星が舞い込む。（Full-Count編集部）